La Tecnoengineering Moncalieri cerca punti preziosi contro Livorno

La Tecnoengineering Moncalieri torna in campo sabato 11 gennaio alle ore 21:00 al PalaMacchia di Livorno, per affrontare la Jolly ACLI Basket Livorno nella prima giornata del girone di ritorno del campionato Techfind Serie A2 .

Seconda trasferta consecutiva del nuovo anno per le ragazze di coach Terzolo, reduci dall’entusiasmante vittoria contro Broni dopo due overtime. Le Lunette occupano attualmente la dodicesima posizione in classifica con 8 punti, in coabitazione con Giussano e Torino Teen Basket. La recente impresa al PalaVerde, grazie a una prestazione straordinaria di Sammartino, ha permesso alle gialloblù di guadagnare terreno nella serrata lotta per la salvezza.

La classifica rimane cortissima: Broni è subito sopra con 10 punti, mentre il terzetto composto da Cestistica Spezzina, Selargius e Salerno si attesta a quota 12. In fondo alla graduatoria, Benevento resta fanalino di coda con zero vittorie.

Dall’altra parte, la Jolly ACLI Basket Livorno, guidata da coach Angiolini, occupa la sesta posizione con 14 punti. Le rosablu, reduci dalla sconfitta esterna contro Salerno, cercheranno il riscatto per consolidare le ambizioni playoff e allontanarsi dalla zona calda della classifica. La formazione toscana potrà contare su giocatrici chiave come Georgieva (9.2 punti di media), Okodugha (8.4) e Wojtala (8), oltre all’esperienza di Miccio e alla qualità di Botteghi e Orsini.

Nella gara di andata, Livorno si era imposta al PalaEinaudi grazie alla freddezza nei momenti decisivi e ai canestri di Miccio, Georgieva, Orsini e Okodugha nel finale. Domani sera, la palla a due sancirà un confronto importante per entrambe le squadre: Moncalieri cercherà continuità per risalire in classifica e provare ad uscire dalla zona playout, mentre Livorno punterà a riprendere slancio in ottica playoff.

A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Igor Giustarini (primo arbitro) e Michele Forte (secondo arbitro) e la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube @jollyaclibasket90.