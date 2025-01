Collegno Basket: vittoria fondamentale contro Serravalle

Collegno conquista una vittoria sofferta, ma fondamentale, contro Tre Colli B.C. Serravalle in un match al cardiopalma, terminato 70-68 . I biancorossi hanno saputo mantenere i nervi saldi nei momenti decisivi, respingendo le fiammate dei rossoblù fino all’ultimo possesso. La gara ha messo in evidenza la solidità mentale dei Lions nei momenti cruciali e la capacità di reagire alle difficoltà. Serravalle, dal canto suo, ha dimostrato grande carattere, ma ha pagato i troppi errori nei momenti decisivi.

Per i Lions, un monumentale De Bartolomeo chiude con 21 punti e una regia impeccabile, ben supportato da Castellino (17) e Obase (8). Dall’altra parte, i rossoblù trovano in Lazzari (17), Pieropan (13) e Bellinaso (10) i migliori realizzatori.

Il prossimo impegno per Collegno è previsto per sabato 18 gennaio alle ore 21:00, nel derby torinese contro il Don Bosco Crocetta in trasferta al PalaBallin.

LA GARA

I Lions iniziano con De Bartolomeo e Obase protagonisti: il primo colpisce dalla lunga distanza con due triple, mentre il secondo domina sotto le plance. Per Serravalle, Pavone risponde nel pitturato con autorità, supportato da un incisivo Lazzari. La prima frazione si chiude sul 25-21 per Collegno, che sfrutta la velocità di Fracasso per il contropiede e le geometrie disegnate da De Bartolomeo.

Nel secondo periodo la reazione dei Wolves è immediata, trascinati da Lazzari e Pieropan mettono in difficoltà i biancorossi e provano a scappare. Castellino accorcia con due triple e Fracasso firma il pareggio (36-36). Coach Comazzi alza il ritmo difensivo e nei minuti finali del quarto Collegno piazza il break: Obase corregge in tap-in, Donnini e De Bartolomeo allungano e i Lions chiudono il primo tempo avanti 45-38.

Al rientro dall’intervallo, i rossoblù ripartono a tutto gas, colmando rapidamente il gap (48-47). Nonostante le risposte di Ferrero e Castellino, Pieropan guida i suoi con giocate di qualità, completando anche un gioco da tre punti. I liberi di Castellino permettono a Collegno di chiudere il terzo quarto in vantaggio 59-54.

L’ultima frazione è un susseguirsi di emozioni. Fracasso e Castellino provano a dare lo strappo decisivo, ma Serravalle, trascinata da Ruiu e Isaia, rimane incollata al match. De Bartolomeo colpisce dall’arco (67-61), ma i Wolves non mollano, portandosi a -1 (69-68) a poco più di un minuto dalla fine. Gli errori si moltiplicano nei possessi finali, ma Castellino mantiene la freddezza necessaria segnando uno dei due liberi decisivi che fissano il punteggio sul 70-68.

TABELLINI

Collegno Basket - Tre Colli B.C. Serravalle 70-68

Parziali (25-21, 47-38, 59-54)

Collegno Basket: Obase 8, Milone 3, Castellino 17, Tarditi 2, Donnini 2, Quagliotto, Fracasso 10, Grillo ne, Ferrero 2, De Bartolomeo 21, Bossola 5, Marcato ne. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Tre Colli B.C. Serravalle: Gay ne, Savio 3, Yally ne, Ragazzini 3, Lazzari 17, Isaia 6, Bellinaso 10, Ruiu 4, Pieropan 13, De Filippo ne, Pavone 8, Pilati 4. All. Gagliardini. Ass. Colli, Carlini.