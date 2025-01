Wash4Green Pinerolo vince e convince

La Wash4Green Pinerolo ritorna alla vittoria e lo fa nel migliore dei modi, imponendosi, di fronte al proprio pubblico, con un secco 3-0 su Il Bisonte Firenze . Chiamata a centrare l’obiettivo vittoria la squadra di Marchiaro è scesa in campo con grinta e determinazione, concedendo poco o nulla alle avversarie. Una prestazione corale guidata dalle due bocche di fuoco Sorokaite e Smarzek, entrambe a segno con 15 punti. Una novità nello starting six di Marchiaro, in campo Cosi al posto di Sylves. Moro tiene egregiamente la seconda linea conquistando con merito il premio Mvp. Nella metà campo toscana pesano i tanti errori al servizio (16 contro i 10 della Wash4Green) e anche in attacco le pinelle lavorano meglio chiudendo con il 36% di efficienza (26% per Firenze). Bendandi deve fare a meno di Leonardi, dentro dunque Lapini. Nel corso del match prova più volte a mescolare le carte in campo ma il risultato non cambia. Akrari e compagne adesso sono chiamate ad un altro importante appuntamento, il turno infrasettimanale le porterà a Perugia per una nuova battaglia.

LA PARTITA

1 SET | Partenza equilibrata con qualche errore di troppo al servizio da entrambe le parti (7-7). Perinelli sfrutta bene le mani del muro per firmare il 9-8. Firenze, ripresa palla, piazza un break di 4 punti allungando 10-12. La Wash4Green rimane in scia, Cambi si affida a Smarzek per azzerare le distanze e mettere la testa avanti (19-18). Sorokaite difende il vantaggio e Cambi dai nove metri piazza il 23-20. Il set point è un lungolinea imprendibile di Sorokaite poi ci pensa Akrari a chiudere 25-21.

2 SET | Pinerolo parte con il piede giusto, Cosi tiene bene il servizio e in attacco Akrari prima sigla l’8-5 poi mura Acciarri per il +5 (10-5). Firenze rosicchia qualche lunghezza con Baijens (12-10) ma Sorokaite riporta subito palla nella metà di casa innescando la fuga delle pinelle (20-14). Bendandi ferma il gioco ma le padrone di casa continuano a macinare punti. Pinerolo prosegue dritta verso l’obiettivo, due errori delle toscane regalano il 2-0 (25-18).

3 SET | Davyskiba e Malual portano subito il Bisonte avanti 4-8. Marchiaro chiama time out e al rientro in campo la Wash4Green conquista il cambio palla con Smarzek. Perinelli incalza e Pinerolo si rimette in pari (8-8). È un testa a testa serrato (15-15). Le ospiti rimettono la testa avanti: Davyskiba gioca con le mani del muro ed è 18-21. Marchiaro si gioca la carta Bracchi ed è proprio la schiacciatrice a riportare Pinerolo in corsa (21-21). Nel finale è Sorokaite a dettare legge mettendo a terra tre palloni pesantissimi (25-22).

SALA STAMPA

Ilenia Moro MVP (Wash4Green Pinerolo): «Oggi mi è piaciuta moto la reazione, siamo tornate da Cuneo un po’ con la coda tra le gambe perché abbiamo preso una bella bastonata ma non ci siamo arrese, ci siamo allenate lavorando sulle cose che non sono andate bene. Sono contentissima di questa prestazione, ce lo meritiamo. È stata una vittoria soprattutto di squadra».

Ilaria Battistoni (Il Bisonte Firenze): «Tanti errori in battuta oggi, la stessa cosa era successa la scorsa partita quindi è una cosa su cui dovremmo lavorare in palestra. Loro ci hanno messo molto sotto pressione e hanno fatto un’ottima partita in difesa, tirando su tanti palloni. Questo ha dato molta carica a loro e messo in difficoltà noi. Complimenti a loro. Noi abbiamo avuto dei black out importanti e anche su questo dovremmo lavorare. Peccato perché dovevamo cercare di fare punti oggi».

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO 3

IL BISONTE FIRENZE 0

Parziali (25/21, 23/18, 25/22)

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 15, Cosi 3, Cambi 1, Smarzek 15, Akrari 7, Perinelli 6, Moro (L), Bracchi 3, Moreno. Non entrate: Bussoli, Sylves, D’Odorico, Avenia, Di Mario (L). All. Marchiaro.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 3, Malual 14, Battistoni, Nervini 3, Baijens 10, Davyskiba 10, Lapini (L), Butigan 1, Cagnin 7, Agrifoglio. Non entrate: Giacomello. All. Bendandi.

ARBITRI: Carcione Vincenzo, Simbari Armando.

NOTE | Spettatori: 1110. Durata set: 23’, 23’, 29’. Tot 75’. MVP: Ilenia Moro.