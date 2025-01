L’Autosped BCC Derthona cade a Campobasso

L’ Autosped BCC Derthona esce sconfitta dalla sfida di altissima classifica della Molisana Arena: la squadra allenata da coach Cutugno, che incappa in una serata dalle basse percentuali al tiro, insegue nel punteggio per tutta la partita. Le molisane piazzano l’allungo decisivo nella terza frazione e conquistano i due punti. Le Giraffe tornano in campo sabato 18 gennaio alle ore 18 alla facility della Cittadella dello Sport per un’altra grande partita, contro il Geas Sesto San Giovanni.

Primo quarto targato Campobasso alla Molisana Arena: la squadra di casa conduce sin dalle battute iniziali e – sfruttando la precisione nel tiro da fuori – allunga sino al 16-9 del 10’ sul BCC, che paga un primo quarto dalle basse percentuali dal campo (3/16). Nella seconda frazione l’Autosped prova più volte a tornare a contatto nel punteggio, ma i tentativi di rientro vengono limitati dai canestri di Scalia e Morrison: all’intervallo padrone di casa avanti 34-26.

Al rientro dagli spogliatoi, la Magnolia imprime una nuova accelerazione alla gara, dilatando il proprio gap oltre la doppia cifra di margine e, nelle battute conclusive della frazione, anche grazie a un incredibile canestro di Trimboli da metà campo allo scadere, il divario si amplia sino al 61-38 della terza sirena. L’ultimo quarto sancisce il successo di Campobasso, che arriva con il punteggio di 83-51.

Il commento di Nina Premasunac: «È stata una partita difficile. Noi non avevamo l’energia necessaria per competere contro Campobasso oggi. Loro hanno giocato un’ottima partita, ma noi pensiamo alla prossima gara. Abbiamo grandi ambizioni, un palazzetto davvero bello come la Cittadella e una Società che non ci fa mancare nulla. Siamo un bel gruppo dentro e fuori dal campo, lavoriamo per crescere ancora. Per me tornare a Campobasso è stata una grande emozione» .

Così coach Orazio Cutugno al termine della gara: « Parto facendo i complimenti a Campobasso sia per la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia che per la partita di stasera. Sapevamo che la Magnolia si può accendere in qualsiasi momento, anche grazie al supporto del pubblico. Per noi un incontro da cui abbiamo tanti spunti su cui lavorare e crescere, avendo la capacità di sapere anche incassare la sconfitta contro una squadra forte come Campobasso. Dobbiamo pensare una partita alla volta, facendo le nostre cose con semplicità e continuare il nostro percorso fatto di una buona pallacanestro e difesa intensa, trovando qualche energia in più rispetto a stasera».

La Molisana Campobasso 83

Autosped BCC Derthona 51

Parziali (16-9, 34-26, 61-38)

Campobasso: Kunaiyi 10, Giacchetti, Moscarella 2, Trimboli 11, Meldere 4, Quinonez 13, Cerè, Scalia 20, Grande ne, Madera 10, Morrison 13, Bocchetti. All. Sabatelli.