Novipiù Monferrato Basket, che beffa!  

Che peccato! La Novipiù gioca una grande partita sul campo della Rucker , ingrana la marcia giusta dopo il 32-21 del primo periodo, completa la rimonta e viene beffata all'ultimo possesso dai padroni di casa che hanno la meglio per 93-92. Partita giocata tra due squadre in forma, con grandi emozioni e giocate. Per i rossoblù grande prova di Dalton Pepper, indiavolato nel terzo quarto, che chiuderà la partita con 28 punti.

Primo quarto a marchio Rucker, che nonostante uno spento Gluditis, trova in Tassinari il vero trascinatore di serata con 6 su 11 da 3 punti e 28 punti complessivi a referto. Monferrato ha reagito con determinazione, accorciando il gap recuperando nel secondo periodo (27-31) grazie al solito capitano Niccolò Martinoni (22 punti e 6 rimbalzi) e Jakub Wojciechowski (12 punti e 6 rimbalzi). Nel terzo quarto sterzata decisiva di Dalton Pepper protagonista assoluto. Monferrato ha messo in campo grande solidità difensiva e rimbalzi fondamentali, che hanno dato profondità al gioco. La gara si è decisa negli ultimi secondi, con San Vendemiano che ha trovato il canestro della vittoria nell'ultimo possesso utile, con una manciata di secondi ancora a disposizione la Novipiù non è riuscita a trovare la via del canestro. Peccato perchè dopo una rimonta simile Martinoni e compagni avrebbero forse meritato qualcosina in più.

Monferrato ha chiuso con ottime percentuali al tiro: 53% da due e un 48% da tre che testimoniano l'efficacia della circolazione di palla. I 19 assist di squadra sono un altro dato positivo, così come i 15 tiri liberi realizzati su 20 tentativi (75%). Tuttavia, le 16 palle perse hanno pesato sull'esito finale, regalando occasioni preziose agli avversari.

Ora qualche giorno per recuperare le energie spese e poi doppio appuntamento interno, mercoledì contro Desio e domenica contro Mestre.

Rucker San Vendemiano 93

Novipiù Monferrato Basket 92

Parziali (32-21, 27-31, 17-20, 17-20)

Rucker San Vendemiano: Andrea Tassinari 28 (5/10, 6/11), Tommaso Oxilia 16 (7/14, 0/0), Jacopo Preti 14 (3/7, 2/3), Kristaps Gluditis 13 (1/5, 3/10), Alberto Cacace 12 (6/8, 0/1), Mauro Zacchigna 4 (1/2, 0/2), Michele Antelli 4 (2/3, 0/3), Luca Fabiani 2 (0/2, 0/0), Enrico Tadiotto 0 (0/0, 0/0), Leonardo Faoro 0 (0/0, 0/0), Giorgio Visentin 0 (0/0, 0/0), Riccardo Dalla cia 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 37 13 + 24 (Tommaso Oxilia 12) - Assist: 20 (Andrea Tassinari 11).

Novipiù Monferrato Basket: Dalton Pepper 28 (6/9, 5/8), Niccolo Martinoni 22 (5/8, 2/4), Jakub Wojciechowski 12 (3/4, 2/3), Umberto Stazzonelli 11 (2/4, 2/2), Simone Vecerina 10 (1/6, 1/4), Marco Rupil 9 (2/4, 1/5), Francesco Marcucci 0 (0/0, 0/1), Mamoudou Dia 0 (0/1, 0/0), Francesco Guerra 0 (0/0, 0/0), Lamine Camara mahamed 0 (0/0, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 31 5 + 26 (Niccolo Martinoni, Jakub Wojciechowski 6) - Assist: 19 (Simone Vecerina 8).