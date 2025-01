Fitarco Piemonte, Campionati Regionali Indoor 2025

Arco Olimpico Titolo regionale assoluto al maschile conquistato da Mirko Bianchi (Arcieri delle Alpi) solamente alle frecce di spareggio (10-9) contro Gregorio Di pasqua (G.A.M.); chiude il podio Andrea Cammilleri (Arc. Varian). Al femminile, un podio tutto degli Arcieri delle Alpi con la vittoria di Elisabetta Mijno , che sigla anche il nuovo record italiano olimpico senior femminile con 595 punti, davanti ad Anna Botto e Giada Marengo. Gli Arcieri Iuvenilia (Morello, Paoli, Soldi) battono 6-2 gli Arcieri delle Alpi (Bianchi, Dezani, Marengo); terzo posto per l’Arclub Fossano (Bertero, Erconi, Streri). Anche al femminile la finale è vinta dagli Arcieri Iuvenilia (Degani, Rolando, Tallarico) 5-1 sempre sugli Arcieri delle Alpi (Lamprati, Mijno, Marotta); chiude il podio la G.A.M. (De Franceschi, Lovera, Salvagno).

Arco Compound

Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia) ottiene il titolo assoluto battendo in finale Leonardo Costantino (Arcieri delle Alpi) 147-143; terzo posto per Alex Boggiatto (Ar. Collegno).

Al femminile, vittoria per Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi) che si impone 148-144 su Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia); chiude il podio Giada Baron (Arcieri delle Alpi).

Gli Arcieri Iuvenilia (Aloisi, Morello, Bruno) vincono in finale sugli Arcieri Alpignano (Galfione, Tosco, Tosco) 237-228; terza posizione per l’Arc. Collengo (Boggiatto, Della Sorte, Slaviero).

Al femminile, gli Arcieri delle Alpi (Baron, Di Nardo, Franchini) battono gli Arcieri Iuvenilia (Aloisi, Chisari, Matzutzi) 233-222; terzi gli Arcieri Cameri (Bertazzolo, Bonzani, Gandolfini).

Arco Nudo

Ennesimo titolo assoluto per Ferruccio Berti (Arcieri Iuvenilia) che si impone in finale 7-1 su Marco Quagliotto (Arcieri delle Alpi); terzo posto per Giovanni Palmieri (Arc. Langhe e Roero).

Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) vince il titolo femminile battendo 6-0 Rosanna Mellano (Arclub Fossano); terza posizione per Manuela Rista (Arc. Pino e Chierese).

Finisce solamente alle frecce di spareggio la finale a squadre maschile con la vittoria degli Arcieri Iuvenilia (Berti, Costantino, Maritano) sugli Arcieri delle Alpi (Quagliotto, Rosso, Seimandi).

Frecce di spareggio decisive anche al femminile, dove a spuntarla questa volta sono gli Arcieri delle Alpi (Medico, Pavan, Rampa) sugli Arcieri Iuvenilia (La Manna, Sieve, Seinera); terzo posto per l’Ar. Collegno (Arvati, Nicoletti, Tessari).

Risultati completi