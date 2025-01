Hitball: i risultati dell'undicesima  giornata

SERIE B2 Sono della serie B2 le prime due gare del 2025 e ci regalano due sfide che toccano gli antipodi della classifica. Nel primo match i Padawan devono fare punti contro gli Homeless per provare a sbloccarsi e togliere la grossa ipoteca sull’ultimo posto e la conseguente retrocessione diretta. Primo tempo combattuto, ma nella ripresa gli Homeless prendono le misure agli avversari, aumentando costantemente il divario fino all’86-56 finale. 3 punti preziosi che consentono di agganciare provvisoriamente i Delirium Consulum e di staccare i Padawan, a 9 lunghezze di distanza. Il match tra la capolista Monstars e i Together Hit , sancisce la prima fuga dell’anno. Le vacanze natalizie non sembrano aver pesato più di tanto sulle braccia e le menti del team di coach Leonardi, che mettono in chiaro sin dalla prima frazione la maggiore fame di vittorie. Reazione dei Together Hit nel terzo tempo, chiuso a soli 7 punti di distacco, ma finale in crescita per i Monstars e 75 - 57 finale.

SERIE A1

Partita tra due delle realtà storiche del panorama Hitball quella tra Red Devils - Piccolo Club, entrambe a quota 7 titoli nazionali e assolutamente in lizza per l’ottavo. Il team Sinombre si impone in casa per 121-98. Partita messa in cassaforte tra primo e secondo tempo (+22) e gestita nella terza parte del match, chiusa in sostanziale parità. Mattatore di giornata Simini, con 33 punti a referto, a cui risponde Basso (31). La profondità della rosa del team di Catellani si rivela l’arma in più, anche grazie al contributo in zona offensiva di tutti i giocatori.

Piccolo tour de force per i diavoli che, dopo 2 giorni di riposo, ospitano Genova, l’unica squadra ligure del movimento e fanalino di coda di A1. Esito tutt’altro che scontato, come dimostra lo storico sgambetto di due stagioni fa, proprio ai danni del team torinese. Questa volta Red Devils - Genova Hit Ball termina 117-86, con una prova di carattere dei torinesi, sin dal primo tempo. La reazione dei genovesi arriva solo nel terzo tempo, ma è troppo timida per poter scalfire il +27 maturato fino a quel momento.

SERIE A2

In cadetteria, scendono in campo quasi tutte.

La più interessante sfida in chiave promozione, Pellegrini Venaria - Skoppiati, termina con un perentorio 110-86 per la squadra della reggia che si conferma alla vetta, respingendo il tentativo di aggancio dei gialloblu. Partita punto a punto fino all’alba del quarto tempo. Nei 7’30 finali i venariesi prendono le misure agli avversari e chiudono i giochi con un impressionante parziale di +22, dimostrando ancora una volta la fiducia nei propri mezzi. Gli Skoppiati rimangono sicuramente in corsa per il terzo posto e, visto l’equilibrio di questa categoria, nella seconda parte di stagione potranno sicuramente recuperare terreno, se sapranno rimettere in campo la coesione dimostrata nell’anno del titolo di B1.

Doppio derby in casa Sinombre: prima Sheet - Torino Warriors (116-67) portato a casa dai gialloneri di coach Catellani con un Benedetti sugli scudi e il ritorno di Giustetti dopo il lungo infortunio. Vittoria fondamentale per riprendere il gruppo in zona podio e partita saldamente in testa sin dal primo tempo, con una gestione finalmente serena contro una delle inseguitrici, dopo qualche scivolone e affanno di troppo per una candidata alla promozione.

La seconda partita vede prevalere nuovamente gli Sheet, questa volta contro i compagni di allenamento All Blacks, in un match domenicale che, complice il 104-75 finale, rischia di spegnere le ambizioni di promozione diretta per il team di coach D’Oria. L’incontenibile duo Salusso/Benedetti impone il ritmo sin dalle battute iniziali, incrementando il vantaggio ad ogni parziale e consentendo agli Sheet di agganciare provvisoriamente i Flamurtari a quota 18.

Doppio impegno anche per i Torino Warriors che a differenza degli Sheet, patiscono la fatica accumulata, perdendo in casa lo scontro salvezza contro gli Hit Bulls.

Partita subito in salita per i guerrieri, che si trovano a -24 dopo due tempi. La reazione negli ultimi 15 minuti non è sufficiente e i ragazzi di coach Rolando portano a casa la loro prima vittoria stagionale (78 - 88) e l'aggancio ai danni degli avversari in classifica, riaccendendo la lotta per non retrocedere direttamente. Aggancio anche ai danni dei Guardian Chivasso, sconfitti dai Black Knights di D’Oria in una partita equilibrata solo nel primo periodo. Il punteggio finale (85 - 59) per il Cavaliere Nero rilancia le speranze dei ragazzi di D’Oria, sempre più accreditati nella corsa al podio e vera rivelazione del campionato. Sicuramente tra le migliori neopromosse, i Black Knights iniziano ad accarezzare il sogno di completare il “triplete” di promozioni consecutive, dopo aver vinto B1 e B2 nelle due passate stagioni.

SERIE B1

Nella terza categoria, nessuna grande sorpresa: Nomadi Venaria - Sporting Team Furious termina 61-107. I rossoblù, senza la guida in campo di coach Zanfretta, subiscono una pesante sconfitta da una delle grandi deluse del campionato, nonostante il buon momento di forma. Primi punti in classifica per il team di Vecchiattini e rincorsa a Hitbusters (agganciati) e Dracarys (a +3) ufficialmente iniziata.

Negli altri match, faticano più del previsto Skunk Milano (vittoria 65-69, in trasferta contro gli Hammers) e Trefferspan (81-88 contro i Dracarys a Chivasso). Entrambe le partite scorrono punto a punto fino all’ultimo tempo. La pausa natalizia sembra aver pesato soprattutto sui bomber, come dimostrano punteggi molto distanti da quelli a cui entrambe le squadre ci hanno abituato. Gli unici a rispettare i propri standard sono infatti Marchitelli, con 32 punti, Manuel Marino con 29 e Spatafora con 25. Nell’altro match, prova di carattere in difesa per i milanesi, in grado di contenere Giovanni Marino (solo 10 punti) e capitalizzare i 22 punti del capitano e presidente Tomasina.