Bel successo di Novipiù: Desio battuta dopo un supplementare

I rossoblù salgono a quota 22 punti in classifica rimanendo saldamente nel gruppone delle inseguitrici e portando a 4 le vittorie nelle ultime 5 partite. Nel complesso una gara dove si è segnato poco e dove coach Fabio Corbani ha dovuto gestire le energie del roster in virtù anche delle scorie residue di domenica scorsa ed in ottica della partita contro Mestre tra pochi giorni.

La partita non è cominciata nel migliore dei modi per i casalesi. Nel primo quarto, Desio ha imposto il proprio ritmo, guidata da una difesa aggressiva e da un attacco ben organizzato. Il parziale di 9-17 a favore degli ospiti ha evidenziato qualche difficoltà di Monferrato nell’arginare le iniziative di Emilis Bartninkas e Marco Torgano, autori di canestri importanti. Nel secondo quarto, però, la Novipiù ha cambiato marcia. Le forze fresche di Guerra, Rupil e Dia hanno dato energia e sono riusciti a colmare il gap. Umberto Stazzonelli, autore di una prestazione sontuosa, ha iniziato a scaldarsi dalla lunga distanza, mentre Niccolò Martinoni ha saputo capitalizzare i viaggi in lunetta con freddezza. Un parziale di 22-14 ha permesso ai padroni di casa di rientrare in partita, andando all’intervallo lungo sul 31-31.

Nel terzo periodo, il copione della gara non è cambiato: equilibrio totale tra le due formazioni, con Desio che si affidava ai punti nel pitturato di Bartninkas e Monferrato che replicava con Stazzonelli, Martinoni e Wojciechowski che ha saputo punire gli avversari mettendo in mostra tutto il suo repertorio, sia da sotto canestro che dalla distanza. Tanti minuti anche per Kikki Guerra che ha dato un grande contributo specialmente in fase difensiva. Il quarto si è chiuso con un parziale di 19-20 per Desio, che ha mantenuto il vantaggio minimo.

Il quarto periodo è stato una vera battaglia, con entrambe le squadre che hanno alternato ottime giocate a errori dovuti alla tensione. Gli ultimi due minuti sono stati al cardiopalma: una tripla di Stazzonelli ha riportato avanti Monferrato, ma un canestro di Mazzoleni ha rimesso tutto in parità. Sul 69-69, il tempo regolamentare si è chiuso con un nulla di fatto.

Nel supplementare, è emersa la maggiore freddezza di Monferrato, che ha sfruttato al meglio le proprie occasioni. Stazzonelli ha siglato una tripla pesantissima, mentre Martinoni ha continuato a dominare dalla lunetta. La difesa casalese ha stretto le maglie, limitando le iniziative di Bartninkas e Torgano. Un parziale di 9-6 ha sigillato il successo della Novipiù sul punteggio finale di 78-75.

Umberto Stazzonelli è stato il miglior realizzatore con 24 punti, dimostrando grande precisione sia dalla lunga distanza (5/6 da tre) che nei momenti decisivi. Niccolò Martinoni ha chiuso con 21 punti, frutto di un eccellente 11/12 ai tiri liberi, aggiungendo anche 4 rimbalzi. Jakub Wojciechowski ha chiuso con 15 punti e 8 rimbalzi catturati.

Ora qualche giorno per recuperare le energie e poi testa a domenica dove la Gemini Mestre di coach Mattia Ferrari farà visita al PalaEnergica Paolo Ferraris con palla a due alle ore 18.

Coach Fabio Corbani al termine della gara: «Come tutte le partite anche questa non era una vittoria scontata, tra l'altro sul loro campo abbiamo perso meritatamente. Questa partita è stata condizionata da come abbiamo giocato il primo quarto, che in realtà era un po' lo strascico di quella bellissima partita che i ragazzi hanno giocato a San Vendemiano con quella sconfitta per uno schiaffo finale, e quindi da un punto di vista mentale e fisico abbiamo iniziato scarichi fisicamente e mentalmente. Questo ha condizionato un po' tutto l'andamento della partita, sono stati molto bravi i ragazzi che sono arrivati dalla panchina a girare l'inerzia e ci hanno permesso di tornare in parità e poi di giocare una partita punto a punto fino alla fine. Una partita difficile perché poi chiaramente giocando punto a punto sono spesso gli episodi a decidere, però siamo stati solidi e in controllo anche nei momenti di difficoltà. Qualche giocatore sicuramente è stanco e affaticato, il turno infrasettimanale non aiuta, però la cosa più importante sono i due punti, di questo devo dare merito alla squadra come è giusto che sia.»

Novipiù Monferrato Basket 78

Rimadesio Desio 75

Parziali (9-17, 22-14, 19-20, 19-18, 9-6)

Novipiù Monferrato Basket: Umberto Stazzonelli 24 (4/7, 5/6), Niccolo Martinoni 21 (5/9, 0/4), Jakub Wojciechowski 15 (4/13, 2/4), Dalton Pepper 5 (1/3, 0/4), Francesco Guerra 4 (0/4, 0/5), Mamoudou Dia 4 (2/3, 0/0), Simone Vecerina 3 (1/3, 0/0), Francesco Marcucci 2 (1/2, 0/1), Marco Rupil 0 (0/3, 0/4), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Pietro Basta 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 27 - Rimbalzi: 40 10 + 30 (Mamoudou Dia 9) - Assist: 15 (Francesco Guerra 7)

Rimadesio Desio: Emilis Bartninkas 24 (12/17, 0/2), Alessandro Cipolla 12 (4/15, 0/6), Marco Torgano 11 (1/3, 3/7), Andrea Mazzoleni 10 (2/6, 1/1), Carlo Fumagalli 7 (2/5, 1/4), Matteo Tornari 6 (0/0, 2/3), Stefano Elli 5 (1/3, 1/2), Luca Albique 0 (0/0, 0/0), Daniel alexander Perez 0 (0/0, 0/0), Dami Abijo 0 (0/0, 0/0), Alberto Chiumenti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 13 - Rimbalzi: 44 11 + 33 (Emilis Bartninkas 15) - Assist: 16 (Carlo Fumagalli 6)