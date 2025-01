Mestre, la prossima avversaria della Novipiù Monferrato Basket

Dopo l'affermazione interna di mercoledì contro Desio la Novipiù si troverà davanti la Gemini Mestre allenata dall'ex coach rossoblù Mattia Ferrari, subentrato in corsa alla guida dei lagunari. Mestre è appaiata a Monferrato a quota 22 punti in classifica, anche se non ha mai fatto mistero delle proprie ambizioni di successo, allestendo in estate un roster profondo e di primo livello. Il cambio di guida tecnica ha parzialmente cambiato la rotta, avendo però perso terreno sulle prima della classe che viaggiano ad un ritmo altissimo.

Per dare ulteriore qualità al roster della Gemini è stato ingaggiato dalla Fortitudo Bologna il talentuoso playmaker Nicola Giordano, che insieme a capitan Mazzucchelli, Rubbini, Sebastianelli, Contento e Reggiani formano un reparto esterni di alta qualità. Luca Brambilla è giocatore duttile, mentre Simone Aromando è l'ariete dei veneti, ala forte da 18.9 punti e 7.8 rimbalzi di media. Sotto canestro due giocatori di assoluto valore come Andrea Lo Biondo e Lorenzo Galmarini.