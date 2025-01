Collegno cade al Pala Ballin contro la Crocetta

I Lions tornano a casa a mani vuote dopo la trasferta al Pala Ballin, dove i padroni di casa del Don Bosco Crocetta si sono imposti con il punteggio di 98-84 . Una partita intensa, decisa da un terzo quarto dominante dei biancoverdi, che hanno saputo sfruttare il calo difensivo dei collegnesi per costruire un vantaggio decisivo.

Gara con un primo tempo equilibrato, in cui Collegno dimostra grande carattere e compattezza. Dopo un primo quarto chiuso sul 21-22, i Lions continuano a macinare gioco, mantenendo alte percentuali in attacco e chiudendo il secondo periodo avanti 49-42.

Nella ripresa la Crocetta, trascinata dalle prestazioni straordinarie di Villar Cristobo (22) e Pagetto (20), alza il ritmo, mettendo in difficoltà i Lions sia sotto il profilo fisico che tattico. Il parziale del terzo quarto (31-16) sposta definitivamente l'inerzia del match a favore dei padroni di casa, che nell’ultimo periodo gestiscono con sicurezza il vantaggio accumulato.

Tra le fila di Collegno, Castellino (17) e Tarditi (13) si sono messi in evidenza nella metà campo offensiva, affiancati dalle prestazioni solide di De Bartolomeo (12) e Fracasso (9). Alcune scelte offensive forzate e una difesa meno efficace nel momento chiave del match, hanno penalizzato la squadra di coach Comazzi, che non è più riuscita a colmare il gap creato nel terzo periodo.

Sul fronte opposto, Crocetta ha trovato un contributo importante da Hida (14) e Pasqualini (12), oltre alla costante incisività di Villar Cristobo e Pagetto. Una vittoria di squadra per i biancoverdi, che hanno mostrato compattezza e precisione nei momenti importanti della gara.

Il prossimo appuntamento per Collegno è previsto per mercoledì 22 gennaio, nel turno infrasettimanale contro AS Junior Libertas Pallacanestro. Palla a due alle ore 21:00 al PalaFerraris di Casale Monferrato.

Don Bosco Crocetta 98

Collegno Basket 84

Parziali (21-22, 21-28, 31-16, 25-18)

Don Bosco Crocetta: Andreutti 2, Randazzo 4, Hida 14, Pagetto 20, Brussino, Pasqualini 12, Cellino, Ugues, Cian 6, Villar Cristobo 22, Barla 9, Sakovic 9. All. Maino.

Collegno Basket: Obase 7, Bossola 7, Milone 9, Castellino 17, Tarditi 13, Donnini 3, Quagliotto ne, Fracasso 9, Obakhavbaye 5, Grillo 2, Ferrero ne, De Bartolomeo 12. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.