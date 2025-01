Igor Agil Volley sconfitta da Viscontini Milano

Per le Igorine in campo Ianuale in regia e Laneve opposto, Bibolotti e Ojienelo al centro, Maestrelli e Dodi schiacciatori, Marelli libero (in campo durante il match Guatteo, Annovazzi, Martelli, Mihali, Sclavo e Pasqualini). Le Igorine si fanno subito sentire a muro (2-2), il primo set è un confronto punto a punto fino al 16 pari, poi Viscontini costruisce il parziale e sorride nel primo finale (18-25).

Ancora Igorine a muro (2-0), Milano dopo un lungo scambio accorcia e sorpassa (6-10). Galesso richiama la squadra sul 7-14, al rientro Viscontini accelera ed è 7-17. Faticano un po’ le Igorine e Galesso le richiama di nuovo sul 13-23. Finale 17-25. Nel terzo set si inizia punto a punto, le Igorine fanno un break ed è 10-7 con un ace. Viscontini come prima accorcia e sorpassa ed è time out per casa sul 10-17. Igorine pazienti provano a ricucire (14-18 e poi 18-22). Un ace chiude il match: 19-25.

Igor Agil Volley 0

Viscontini Milano 3

Parziali (18-25; 17-25; 19-25)

Igor: Laneve, Guatteo, Maestrelli, Annovazzi, Bibolotti, Aurighi, Marelli (L), Martelli, Dodi, Ojienelo, Mihali, Ianuale, Pasqualini (L), Sclavo. All. Galesso.

Milano: Morini, Dalla Sega, Racchelli, Indinimeo (L), Campese, Visconti, Ituma, Pea, Lacalamita, Bonomi (L), Verkhovtsev, Loro, Palvarini, Lazzaretto. All. Mariotti.