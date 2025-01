Meravglia Squali, Gallarate va ko dopo un supplementare

Un risultato che consegna agli Squali il primo posto matematico con tre giornate di anticipo!

Squali in campo con Casella, Toffanin, Lonati, Garavaglia e Suigo, Gallarate con Bloise, Chinellato Ballarin, Orlandi, Fioravanti e Molteni. Ballarin Chinellato inaugura il match (3-0), gli Squali rispondo subito e si apre un confronto punto a punto (13-13). Ceccato da tre per il 15-18, Gallarate risponde e alla prima sirena è 24 pari. Lonati per il 24-27, Gallarate è sempre in scia, Karem da tre per il 32-35 e i padroni di casa chiamano la pausa. Suigo e compagni si fanno sentire in difesa ed è 37-45 con due palle rubate prima di Garavaglia e poi di Karem e dritte nel canestro. La tripla di Bloise che scrive 44-45 fa chiamare la pausa a Catalani, ci pensa Garavaglia prima della seconda sirena a siglare il 44-48 unita a una super difesa di squadra.