Monferrato Basket: prestazione super, battuta Mestre

99-87 il risultato finale, con ben 6 giocatori in doppia cifra per i rossoblù, miglior marcatore Simone Vecerina con 24 punti, il capitano Martinoni lo segue a quota 23. Due punti preziosissimi che permettono di staccare proprio i lagunari e il gruppone di centro classifica. Novipiù che parte subito con il turbo, primo quarto dominato per 32-24 con Stazzonelli e Rupil protagonisti assoluti. L’attacco fluido e la difesa aggressiva hanno messo in difficoltà gli avversari, costretti a rincorrere. Nel secondo quarto, la Gemini Mestre ha reagito, partita vera e divertente, colpo su colpo, Aromando è difficile da marcare e sfoggia tutto il suo repertorio. Mestre ricuce il gap, ma la Novipiù riesce ad andare negli spogliatoi sul 54-50.

Il terzo quarto è stato il momento chiave della partita: grazie alla precisione al tiro e a una difesa compatta, i padroni di casa hanno allungato il vantaggio fino al 76-63. Vecerina disputa una prova eccellente sia al tiro che in penetrazione, il contributo di Guerra dalla panchina è fondamentale, coach Corbani trova la chiave di volta giocando con Guerra, Stazzonelli, Marcucci, Martinoni e Wojciechowski per molti minuti. Kuba nel momento del bisogno c’è sempre, con la sua mano delicata dall’arco e catturando i ribalzi fondamentali, chiuderà a quota 14. Il capitano è una sentenza. Nell’ultimo periodo, la Novipiù ha gestito con maturità il margine, rispondendo ai tentativi di rimonta della Gemini Mestre e chiudendo la partita con il risultato finale di 99-87.

Ora qualche giorno in più per recuperare le energie spese in questo trittico di gare ravvicinate, poi si andrà a Fidenza contro i ragazzi terribili della Fulgor.

Coach Fabio Corbani al termine della gara: «Una bella partita, mi sono divertito anch’io nell’allenare con piacere, mi auguro che si sia divertito anche il pubblico. Son contento per i ragazzi perché hanno fatto una partita di discreta maturità, è uno step che stiamo inseguendo, non solo tecnica e percentuali, ma anche capire il momento della partita in cui puoi fare delle cose e in cui non le puoi fare. Devo dire che siamo sono stati bravi e ripeto ancora di più maturi. Questa è una cosa per noi importante perché fa parte di un processo di crescita, soprattutto avendo una squadra molto giovane. Sicuramente abbiamo più aspetti positivi che negativi oggi, che non voglio neanche chiamare negativi, sono quelli di miglioramento che dobbiamo ancora affrontare e sui quali lavoreremo questa settimana con calma visto che non c’è il turno infrasettimanale.»

Novipiù Monferrato Basket 99

Gemini Mestre 87

Parziali (32-24, 22-26, 22-13, 23-24)

Novipiù Monferrato Basket: Simone Vecerina 24 (7/10, 3/3), Niccolo Martinoni 23 (4/9, 3/6), Jakub Wojciechowski 13 (2/4, 3/6), Umberto Stazzonelli 13 (4/8, 1/2), Francesco Guerra 11 (2/3, 1/1), Marco Rupil 11 (1/1, 3/3), Dalton Pepper 4 (1/2, 0/6), Francesco Marcucci 0 (0/0, 0/0), Mamoudou Dia 0 (0/1, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Pietro Basta 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 36 5 + 31 (Jakub Wojciechowski 14) – Assist: 20 (Jakub Wojciechowski 7)

Gemini Mestre: Simone Aromando 20 (10/17, 0/0), Nicola Giordano 17 (7/15, 0/2), Andrea Lo biondo 11 (4/5, 1/3), Lorenzo Galmarini 10 (5/9, 0/0), Michele Rubbini 10 (0/2, 3/7), Francesco Reggiani 9 (3/6, 1/4), Andrea Mazzucchelli 8 (1/2, 1/3), Luca Brambilla 2 (1/2, 0/1), Pietro Bizzotto 0 (0/0, 0/0), Fabio Sebastianelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 14 – Rimbalzi: 37 12 + 25 (Simone Aromando 12) – Assist: 13 (Nicola Giordano 4)