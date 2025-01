La VTT di Lagnasco continua a crescere

Il primo mese dell’anno è stato ricco di contenuti, e non è ancora finito, in casa VTT di Lagnasco. Momenti di lavoro, impegno, agonismo e promozione ad ampio respiro. La giocatrice di casa, Camilla Rosatello, che si allena regolarmente in struttura sia in fase di preparazione della stagione che di richiamo durante la normale attività nei tornei internazionali, ha raggiunto per la prima volta in carriera il secondo turno, in doppio, in un torneo dello Slam, agli Australian Open. In coppia con la rumena Cristian, ha gioito all’esordio in main draw per il successo contro la spagnola Cristina Bucsa e Yana Sizikova, fissato sullo score di 6-2 6-7 6-4. Nel secondo incontro le due giocatrici sono state competitive ma hanno ceduto in tre frazioni alla canadese Fernandez, già finalista Slam in singolare e all’ucraina Kichenok, sul punteggio di 6-4 2-6 6-3.