La Fulgor Basket cade al Pala Cipir

Domenica sera che si apre con il canestro di capitan Balanzoni, a cui però gli ospiti rispondono velocemente con Preti e Gluditis. Le compagini sembrano restare in una lunga fase di studio per oltre 5', quando la Rucker trova lo spazio per accelerare e segna il break di 0-9 che dà inizio alla fuga. Mazzantini suona la carica e prova a metterci una pezza e al 10' il risultato dice 12-21. La seconda frazione vede però l'immediata reazione dei rossoverdi che sospinti da Stepanovic e Misters riportano il risultato sul 22-24 in meno di due minuti. La lotta per il controllo del match è serrata e l'aggancio, con conseguente sorpasso, è tutto firmato Corgnati, che guida i compagni fino all'ultimo, quando una tripla di Gluditis chiude il primo tempo sul 39-40. L'intensità non cala nel secondo tempo, ma è la Rucker a prendere per prima il bastone del comando imbastendo un parziale che li riporta a +9 (51-60). La Fulgor non ci sta, corre ai ripari e cerca di ricucire, ma al 30' il risultato dice ancora -6 per i Lupi (60-66). Maruca accende il faro offensivo della Paffoni nell'ultima frazione, tenendo i suoi a contatto e permettendo la rimonta fino al -1 (68-69). Corgnati e Misters cercano di dare il colpo di reni per il sorpasso, ma nel momento del bisogno è Gluditis a metterci lo zampino per tenere gli ospiti saldamente avanti. A 40'' dalla fine Ferraro fa divampare il fuoco della speranza con la tripla che vale di nuovo il -1 (77-78), ma nell'azione successiva Cacace strappa il rimbalzo offensivo sull'errore di Gluditis, che non sbaglia il secondo tentativo dall'arco ripristinando il +4 che chiude definitivamente i giochi. Paffoni Fulgor Basket Omegna 77

Rucker San Vendemiano 81 Parziali (12-21, 27-19, 21-26, 17-15) Paffoni Fulgor Basket Omegna: Matteo Corgnati 15 (5/6, 1/4), Andris Misters 13 (2/3, 2/5), Arsenije Stepanovic 13 (4/9, 0/1), Matteo Maruca 11 (3/5, 1/3), Jacopo Balanzoni 9 (4/9, 0/1), Saverio Mazzantini 8 (3/3, 0/3), Massimiliano Ferraro 3 (0/2, 1/2), Francesco Paolin 3 (1/1, 0/1), Diego Terenzi 2 (1/2, 0/2), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Martino Forte 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0). Rucker San Vendemiano: Kristaps Gluditis 26 (4/5, 4/14), Tommaso Oxilia 14 (7/11, 0/0), Alberto Cacace 12 (4/5, 1/2), Jacopo Preti 11 (2/3, 1/4), Mauro Zacchigna 10 (3/3, 1/3), Andrea Tassinari 7 (0/2, 2/6), Michele Antelli 1 (0/2, 0/1), Luca Fabiani 0 (0/2, 0/0), Enrico Tadiotto 0 (0/0, 0/0), Giorgio Visentin 0 (0/0, 0/0).