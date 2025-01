MTS Tecnicaer Santena: trasferta vittoriosa contro la Rothoblaas Volano

Trasferta lunga ma memorabile allo stesso tempo, a Volano in provincia di Trento, quella della MTS Tecnicaer Santena , che in quasi due ore di partita archivia favorevolmente la sfida contro la Rothoblaas Volano per 3-1 . Con questa bellissima vittoria Destefanis e compagne si aggiudicano il secondo posto al termine del girone di andata a tre punti di distanza dalla capolista Villa Cortese, che esce sconfitta per 3-2 dalla sfida contro Legnano, e con tre punti di vantaggio sul Volpiano, al momento terzo in classifica. Tre punti importantissimi, ottenuti su un campo difficile, con grinta e caparbietà, che valgono ancor di più perché strappati ad una diretta concorrente nei piani nobili della classifica. Ed ora la partita, preparata con meticolosità da coach Manno e dal suo staff.

Nel primo set vengono schierate: Granieri in palleggio, Nardoianni opposto, Cantamessa e Destefanis in centro, Malinov e Riva in banda, Formaggio libero. Set in salita per le torinesi, che si ritrovano subito sotto per 5-0. Costretto al time out coach Manno cerca di rimettere in careggiata le sue atlete, che infatti rispondono bene. Sotto i colpi delle sue attaccanti recuperano lo svantaggio portandosi ad un punto dalle padrone di casa (20-21). Entra Tesonovic al posto di Malinov e subito piazza un muro sul palleggiatore avversario pareggiando i conti sul 21 pari. Un altro muro di Nardoianni su servizio di Riva e la Tecnicaer va in vantaggio per 22-21. Le padrone di casa non ci stanno a lasciare un set che hanno dominato per gran parte così con un ace al servizio e un muro su attacco di Tesanovic si aggiudicano la prima frazione per 25-23.

Nel secondo set invece Santena parte subito bene, pressando al servizio, mettendo in difficoltà la ricezione avversaria e trovandosi in vantaggio per 13-5. Vantaggio mantenuto per tutta la durata del set, che termina con un netto 25-15.

Nel terzo set con il primo turno al servizio di Riva, l'MTS Tecnicaer Santena si trova già in vantaggio per 8-5. Vantaggio che Destefanis e compagne riescono a mantenere per tutto il set. Sul finale con il set point a portata di mano, le tigri santenesi inanellano un paio di errori fra servizio e ricezione consentendo così alla Rothoblaas di portarsi sotto per 24-23. Ci pensa allora Nardoianni con un gran fendente in diagonale a chiudere il parziale e a portare le sue compagne al 2-1 con il computo dei set.

Nel quarto e decisivo set fin dai primi scambi persiste l'equilibrio, che senza alcun risparmio di colpi, le due formazioni giocano punto a punto per tutto il set. Sul 23 pari entra nuovamente Tesanovic al posto di Riva per dare manforte alla seconda linea. Grazie ad una sua ricezione, Malinov mette a terra il 24° punto sfruttando le mani del muro avversario. Ma Volano non ha intenzione di cedere il passo e con un diagonale di Giugovaz, la loro miglior realizzatrice, si torna nuovamente in parità (24 pari) ed è sempre lei che piazza un muro su Nardoianni al termine di uno scambio lunghissimo questa volta andando in vantaggio per 25-24. Grazie al mani fuori di Malinov (MVP della partita) si torna nuovamente in parità (25 pari). Le padrone di casa sbagliano un attacco facendo nuovamente tornare al match point le tigri santenesi. Malinov chiude le ostilità con un pallonetto in lungo linea 27-25.

Queste le parole di coach Manno, tecnico della Tecnicaer, a fine partita: «Abbiamo disputato esattamente la gara che ci aspettavamo. Il valore di Volano non era in discussione come dimostrano i parziali, eccezion fatta per il secondo set dove abbiamo aggredito fin dall'inizio senza mai mollare. Oggi voglio spendere solo complimenti per come la squadra ha saputo reagire allo svantaggio iniziale, imporsi e soffrire nei restanti set. Una vittoria importante che chiude un ottimo girone di andata. Alla ripresa andremo in casa della capolista e sarà anche lì una gran battaglia sportiva».

La prossima sfida delle tigri santenesi sarà sabato 01/02 alle 18.30 in trasferta proprio contro la capolista Villa Cortese, battuta all'andata per 3-2 al termine di una sfida infinita.

CAMPIONATO NAZIONALE B1 FEMMINILE - GIRONE A - 13^ GIORNATA

ROTHOBLASS VOLANO 1

MTS TECNICAER SANTENA 3

Parziali (25/23, 15/25, 23/25, 25/27)

MTS TECNICAER SANTENA: Cabassa 2, Tonelli, Granieri 2, Vione, Malinov 19, Venco, Nardoianni 15, Greco, Riva 14, Cantamessa 9, Destefanis (k) 15, Tesanovic 2. Liberi: Formaggio, Lazzarin. Allenatori: Manno, Destefanis, Cusolito.