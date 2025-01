Club76: i risultati del weekend

Altro fine settimana in campo per il Club76. Domenica pomeriggio le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, in Serie A1, si sono imposte 3-1 al Palafenera di Chieri contro Talmassons. In Serie B1 MTS Tecnicaer ha vinto 1-3 contro Rothblaas Volano Tn. In Serie B2 L’Alba Volley ha ceduto 0-3 contro Universo Pavia. In campo anche la Serie B2 di Chieri. Le ragazze del duo Moglio – Ollino hanno ceduto 0-3 contro il Cus Torino. Il Cus Torino si aggiudica la sfida con Chieri vincendo una partita giocata in modo molto attento e sfruttando al massimo tutti gli errori e le indecisioni delle “clubbine”. Top scorer per Chieri Appiah con 14 punti, seguita da Giannelli con 11 punti e Capitan Lavagnino con 10. Prossima gara al PalaFenera contro Igor Volley Novara domenica 2 febbraio alle 17.

L’U18 di Chieri nei giorni scorsi si è imposto 1-3 contro SaFa 2000 Volley. Un Chieri volitivo e concentrato perde il primo set ma recupera e vince la gara. Prossimo match oggi, lunedì 20 gennaio, alle 21 al PalaFenera contro Lilliput.

Altri tre punti importanti per le ragazze dell’Under 16 regionale del Playasti guidate da Silvia Asola, che hanno vinto 3-0 contro L'Alba Volley. La squadra scende in campo con il freno a mano tirato, ma piano piano acquista sicurezza e riesce ad aggiudicarsi punti fondamentali.

In Serie C il Club76 Playasti ha vinto 1-3 contro Cemental Marene. Vittoria importante per le “clubbine”, nel corso di una trasferta difficile contro le vicine di casa del Marene. Le ragazze scendono in campo un po' impaurite, commettendo errori basilari che rischiano di mettere a repentaglio la partita. Nonostante le incertezze, le atlete riescono a portare a casa tre punti importantissimi.

L’U16 Club76 Playasti inciampa 3-0 contro Bam LPM Mondovì. Trasferta amara a Mondovì.

Consapevoli che sarebbe stata difficile, le ragazze biancoblù hanno affrontato il match con paura e rassegnazione. Poche idee e gioco in sicurezza. Merito anche di un avversario cinico e agguerrito contro il quale serve sicuramente di più. Un barlume a metà del terzo set riaccende per un attimo gli animi, ma le monregalesi si mostrano mentalmente e agonisticamente più forti, chiudendo la pratica in poco più di un’ora.

In I Divisione le ragazze hanno vinto 0-3 contro Queen touch Pallavolo Cuneo. Netto miglioramento rispetto alla gara di andata in cui a fatica si riuscì a strappare la partita al quinto set.

Un match affrontato con grinta, gioco sprintoso che non ha lasciato spazio alle idee avversarie.

Un’ottima prestazione con importanti conferme e risposte dal punto di vista tecnico.

Ottima partita anche in U16, con il Club76 Gs Pino Gold, che vince 1-3 su Stella Rivoli. Bene anche l'U14 per il Club76 Fenera Chieri Gold, che ha vinto 0-3 su Wholesale Lasalliano Torino.

ALTRI RISULTATI

Sabato 18 gennaio

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Club76 Playasti 2012 vs Mario Castellino 1933-Sedamyl Volley Busca 3-0

• Under 14 F. C.R. Piemonte Gold: Club76 L’Alba Volley vs Igor Volley 3-1

Domenica 19 gennaio

• Under 14 F. C.T. Torino Turbo P: Ve.Labor Volley vs Club76 Gold MTS Ser 1-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone Gold: Club76 Playasti vs VBC Savigliano 3-2