I Leopardi tornano a vincere, battuta SBA Asti

Partenza equilibrata, che lascia in seguito spazio all’attacco chierese nella seconda metà del primo periodo. I Leopardi scollinano quota 20 punti di vantaggio già nel primo tempo, per poi gestire lo scarto fino alla sirena finale.

LA GARA

Alla palla a due, coach Conti schiera Possekel (all’esordio casalingo), Gatti, Stiffi, Amadu e Drame. Coach Di Gioia risponde con Pezzulla, Minelle, Tava, Gobbino e Colletti. Dopo un avvio incerto per entrambe le formazioni, i Leopardi riescono a imporre il proprio ritmo nella fase finale del primo quarto, nonostante il tentativo degli ospiti di riorganizzarsi con un timeout strategico. BEA, trascinata dall’entusiasmo del pubblico di casa, chiude la prima frazione con un margine significativo, costruendo le basi per un controllo solido del match. Nel secondo periodo, il gioco si fa più equilibrato, con entrambe le squadre che si rispondono punto su punto, ma il distacco accumulato dai padroni di casa rimane sostanzialmente invariato. All’intervallo lungo, il tabellone segna un netto 42-21 a favore di BEA, risultato di una difesa attenta e di un attacco preciso.