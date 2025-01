Collegno si arrende a Casale

Ancora una trasferta amara per Collegno , che al PalaFerraris di Casale viene sconfitta per 71-57 dall’ AS Junior Libertas . Il primo quarto si chiude in perfetta parità ( 14-14 ), con entrambe le formazioni che faticano a trovare ritmo offensivo e commettono diversi errori al tiro. Nel secondo periodo, Casale trova il primo allungo: guidati dalle triple di un incisivo Di Giuliomaria , che fino a quel momento non era della partita, i rossoblù piazzano il parziale che li porta sul 27-19. Nonostante i tentativi dei Lions di restare in scia, i padroni di casa chiudono la seconda frazione toccando il massimo vantaggio ( 38-26 ).

La ripresa vede Collegno rientrare in campo con grande piglio: grazie alle giocate di Obase, Bossola e De Bartolomeo, i biancorossi rimontano fino al 38-38 di metà terzo quarto, mettendo anche la testa avanti grazie al play biancorosso che trasforma uno dei due liberi a disposizione dopo il fallo subito. Casale non ci sta, stringe le maglie difensive, alza la pressione e Collegno va in confusione, accumulando falli. La maggiore incisività in lunetta, permette ai rossoblù di chiudere il periodo avanti 51-43.

Nell’ultimo quarto, i Lions provano a riaprire il match con rapidi contropiedi di Fracasso e Castellino, ma Casale resta implacabile. Le ottime transizioni offensive e la precisione dall’arco consolidano il vantaggio dei padroni di casa, che amministrano con lucidità fino al 71-57 finale.

Il miglior realizzatore per Casale è Rosso con 17 punti, seguito da Mpoyi (10) e Avonto (9). Per Collegno, De Bartolomeo, Fracasso e Tarditi chiudono tutti con 13 punti, che non bastano però a evitare la sconfitta.

Il prossimo appuntamento per i Lions è previsto per sabato 25 gennaio contro College Basketball. Palla a due alle ore 20.45 al PalaCollegno. I Ticket sono acquistabili online a questo link o presso la biglietteria del PalaCollegno (10 € biglietto family – 5 € biglietto singolo – 3 € biglietto ridotto).

AS Junior Libertas 71

Collegno Basket 57

Parziali (14-14, 38-26, 51-43)

AS Junior Libertas: Giacomelli 5, Bovo 9, Milano ne, Sirchia 6, Formenti, Cappello ne, Avonto 9, Mpoyi 10, Raiteri 4, Di Giuliomaria 8, Tambwe 3, Rosso 17. All. Degiovanni.

Collegno Basket: Obase 4, Bossola 4, Milone 2, Castellino 6, Tarditi 13, Quagliotto, Fracasso 13, Obakhavbaye 2, Grillo, Marcato ne, Ferrero ne, De Bartolomeo 13. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.