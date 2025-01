Tecnoengineering Moncalieri: sfida salvezza contro Basket Foxes Giussano

Domani, sabato 25 gennaio alle ore 20.30 , la Tecnoengineering Moncalieri scenderà in campo al PalaCici di Arese per affrontare Basket Foxes Giussano nella terza giornata di ritorno del campionato Techfind Serie A2 .

Le gialloblù arrivano a questa sfida con grande entusiasmo, reduci dalla convincente vittoria casalinga nel derby contro Torino Teen Basket. Una gara dominata sin dal primo periodo (24-8) e mai messa in discussione, replicando il copione visto nella partita d’andata. Coach Terzolo ha potuto contare su una prestazione corale di alto livello, con Sammartino e Ngamene inarrestabili e il prezioso contributo di Salvini, Mitreva e Avagnina. Determinante anche l’apporto delle giovani Lunette, tra cui Pasero, Grosso, Gesuele, Corgnati e Nicora, che si sono dimostrate fondamentali nelle rotazioni.

Nella gara d’andata, Moncalieri aveva subito una sconfitta casalinga contro Giussano, in una serata caratterizzata da basse percentuali al tiro e difficoltà nel contrastare l’aggressività delle avversarie. Nonostante un tentativo di rimonta nel quarto periodo, che aveva portato le gialloblù fino al -4, la lucidità necessaria per completare il sorpasso era mancata nei minuti finali.

Basket Foxes Giussano è reduce da due sconfitte consecutive, contro Broni in casa e Salerno in trasferta, che hanno relegato la squadra brianzola al penultimo posto in classifica. Una vittoria contro Moncalieri sarebbe cruciale per rilanciare le loro ambizioni e scavalcare in classifica la squadra gialloblù. Coach Marco Diotti potrà contare su un roster guidato da Bernardi (12 punti di media), Diotti F. (10.4) e Szajtauer (7.5), con il supporto di Lussignoli (7.1) e Reani (6.9), sempre pronte a dare un contributo importante alla squadra.

La palla a due è fissata per domani alle ore 20.30 al PalaCici di Arese (MI). L’incontro sarà diretto dai Sig.ri Schena Cosimo (Primo Arbitro) e Caldarola Marino (Secondo Arbitro).