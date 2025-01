Verso Brixia Basket-Autosped BCC Derthona

Ultima gara del mese di gennaio per l’ Autosped BCC Derthona , di scena al PalaLeonessa A2A di Brescia alle ore 18 di domani , nell’incontro valido per la 15° giornata del campionato di Serie A1. La squadra allenata da coach Orazio Cutugno, nell’ultimo turno, è stata sconfitta dal Geas Sesto San Giovanni alla Cittadella dello Sport, mentre Brescia ha conseguito un importante successo sul campo della Dinamo Sassari, accorciando così la classifica e avvicinandosi alla zona playoff.

A presentare la partita che attende il BCC è stato, come di consueto, coach Orazio Cutugno: «Brescia è una squadra lunga che può trovare risorse e punti da diverse giocatrici. Una delle loro caratteristiche principali è accendersi improvvisamente e creare parziali importanti. Vogliamo pensare in primis a fare la nostra partita, partendo da un approccio difensivo sempre più attento e costante nel corso di tutta la gara, per poi avere più flusso ed equilibrio in attacco per esaltare le nostre caratteristiche».

Le curiosità della gara – Francesca Leonardi (494 punti) è a 6 punti dai 500 segnati in carriera con la maglia dell’Autosped BCC Derthona.