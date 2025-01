La Polisportiva Pasta vince contro Kangaroos Sport

Sabato 25 Gennaio si è giocata l’ultima giornata di regular season di Serie B Femminile . La Polisportiva Pasta ha ospitato Kangaroos Sport , della famiglia di Moncalieri Basketball, in una partita molto intensa in cui le Grifone allungano nella prima metà di gara e poi resistono al tentativo di rimonta ospite nella ripresa.

LA GARA

Alla palla a due coach Cagnazzi schiera Isoardi, Ciuffardi, Parlani, Minarelli ed Ercole. Coach Cutrone risponde con Vairo, Robiglio, Garavelli, Abbate Daga e Torchio. Partono forte le Grifone che con buona difesa e rapide ripartenze si portano sul 6-0 dopo appena due minuti di gioco. Prova a rispondere Moncalieri con Abbate e Cappa, ma l’attacco gialloblù gira bene e chiude la prima frazione sul 16-11. La seconda decina è quella che si rivelerà decisiva nel computo totale della gara: le rivaltesi serrano le fila in difesa concedendo zero canestri dal campo alle avversarie e, con l’ispirazione di Prezzi (11 punti solo nella seconda frazione), arrivano al massimo vantaggio all’intervallo lungo (+14 sul 29-15).

La seconda metà di gara si apre con le moncalieresi che provano a recuperare la partita cambiando sistema difensivo e optando per la zona. Difesa che mette qualche granellino di sabbia negli ingranaggi offensivi delle locali le quali provano a rimediare aumentando l’aggressività difensiva ma commettendo qualche fallo di troppo che concede numerosi viaggi in lunetta alle ospiti. Nell’ultima frazione, le ospiti sembrerebbero aver portato l’inerzia della partita dalla loro parte; la bomba di Vairo del momentaneo pareggio ne è la dimostrazione ma fa scattare l’interruttore delle Grifone che non si lasciano sfuggire la partita e, con freddezza, piazzano un ultimo parziale di 10-4 che permette loro di portare a casa il risultato.

IL COMMENTO

Coach Cagnazzi: «Abbiamo giocato un’ottima prima metà di gara esprimendo, molto probabilmente, la nostra miglior pallacanestro stagionale. Abbiamo sofferto più del previsto nella ripresa ma siamo state brave a restare sempre concentrate e unite per arrivare al momento decisivo pronte per portare a casa due punti importanti in ottica seconda fase».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

La prossima partita sarà la prima della seconda fase del campionato che verrà delineata nei prossimi giorni. Le Grifone parteciperanno alla fase a orologio del girone salvezza in cui sfideranno le qualificate del girone Est in gare di andata e ritorno.

POLISPORTIVA PASTA 51

KANGAROOS SPORT 45

Parziali (16-11; 29-15; 38-34)

POLISPORTIVA PASTA: Isoardi 4, Parlani 3, Minarelli 5, Prezzi 14, Uggè 2, Ercole 7, Ciuffardi 7, Balestra 9. All. Cagnazzi; Ass. Di Martino.

KANGAROOS SPORT: Carnevale n.e., Audenino 4, Robiglio 3, Cappa 9, Vairo 12, Abbate 5, Torchio 5, Valentini, Garavelli 7, Cagna. All. Cutrone, Ass. Martini.