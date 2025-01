Squali, una buonissima gestione contro Crocetta

Partita gestita dal primo quarto, nonostante un tentativo degli avversari di avvicinarsi e non di poco nel secondo quarto.

Per gli Squali in campo Casella, Toffanin, Lonati, Garavaglia e Suigo; per Crocetta Andreutti, Pagetto, Villar Cristobo e Barla e Sakovic. Gli Squali salutano con energia il pubblico (4-0), e con Suigo in lunetta e il solito Lonati da tre è 9-4. I ritmi degli Squali sono serrati, Garavaglia spara da tre (16-6), Suigo prima stoppa poi risponde da tre ed è 19-6. Il primo quarto è tutto facile: 29-14.

La musica sembra molto simile nel secondo quarto e sul 36-20 è pausa per Crocetta. Gli Squali corrono e con Karem è 43-26. Crocetta non sta a guardare e con pazienza costruisce la rimonta, approfittando di qualche sbavatura in attacco dei biancorossi: si tocca il 48-39 e all’intervallo è 48-41.