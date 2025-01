Cuneo combatte, ma Siena chiude i finali di set

Inizio impetuoso della MA Acqua S.Bernardo Cuneo nel primo set, dove il muro di Volpato e l’ace di Brignach portano coach Graziosi a chiamare il time out sul 9-4. Un’ottima prestazione da parte di Brignach e Sette. Dalla seconda frazione Battocchio ricorre a diversi cambi per aumentare ricezione e difesa, ma anche differenti soluzioni in attacco. Purtroppo gli sforzi di capitan Sottile e compagni non sono sufficienti, troppi gli errori dei cuneesi nei momenti sbagliati, Siena riesce a sfruttare meglio le occasioni e a trovare la vittoria (1-3). Un grande apporto dagli spalti con 1.271 spettatori che non hanno smesso di sostenere la squadra. Mvp di serata premiato da Energetica Group, il palleggiatore senese Thomas Nevot, mentre al top scorer (21 punti) Luigi Randazzo è stata consegnata la bottiglia di 958 Santero.