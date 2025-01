La Novipiù cade a Fidenza

Battuta d'arresto in quel di Fidenza per la Novipiù che cede il passo alla Fulgor trascinata da un Simone Valsecchi incontenibile che chiude la partita con 36 punti a referto, 6 su 6 da tre punti. L'energia di Fidenza ha avuto la meglio e si è imposta con il punteggio finale di 89-84 , raggiungendo i monferrini in classifica.

La partita è iniziata in salita per la Novipiù Monferrato Basket, Fulgor Fidenza ha imposto sin da subito un ritmo intenso, sfruttando la precisione al tiro e una solida difesa per mettere in difficoltà gli ospiti. I rossoblù hanno faticato a trovare fluidità offensiva, subendo le iniziative avversarie e chiudendo il primo quarto in svantaggio per 21-14.

Il secondo quarto ha segnato una svolta per la Novipiù. Trascinata da un ispirato Dalton Pepper, la squadra ha alzato il livello del gioco, mostrando grande energia sia in attacco che in difesa. I rossoblù hanno piazzato un parziale di 32-19, ribaltando completamente l’inerzia della partita. La maggiore aggressività sotto canestro e il buon movimento di palla hanno permesso alla Monferrato di andare all’intervallo lungo in vantaggio.

Dopo l’intervallo, la Fulgor Fidenza è tornata in campo determinata a recuperare. Il terzo quarto si è giocato sul filo dell’equilibrio, con entrambe le squadre che hanno alternato buone giocate offensive a momenti di imprecisione. La Novipiù è riuscita a mantenere un leggero margine, ma i padroni di casa, sono riusciti a ridurre il divario, vincendo il parziale 24-21.

Nel quarto periodo, la Fulgor ha spinto sull'acceleratore per ribaltare il risultato. Valdo, Bellini e Alì hanno chiuso la partita riportando Fidenza alla vittoria. Il parziale di 25-17 in favore della Fulgor ha siglato il risultato finale di 89-84.

Nonostante la sconfitta, le indicazioni positive da questa partita, in particolare la reazione del secondo quarto e le ottime prestazioni individuali di Dalton Pepper (22 punti), Simone Vecerina (20 punti) e Niccolò Martinoni (15 punti). Ora testa al doppio impegno casalingo, si comincia da Mercoledì 29 Gennaio con la sfida a Omegna.

Coach Fabio Corbani al termine della gara: «Oggi è stata una bella partita di pallacanestro, ben giocata e con tanti giocatori interessanti in campo. Noi sicuramente dobbiamo maturare in alcuni aspetti del gioco e in alcuni momenti della partita, avremmo dovuto iniziare in modo più duro e intenso. Tra due giorni saremo in campo con Omegna e c'è poco tempo per pensare a questa partita, dobbiamo maturare in due giorni, ma sono sicuro che lo faremo perchè ho un gruppo di ragazzi che ha la capacità di ascoltare e mettere le cose in campo».

Foppiani Fulgor Fidenza 89

Novipiù Monferrato Basket 84

Parziali (21-14, 19-32, 24-21, 25-17)

Foppiani Fulgor Fidenza: Simone Valsecchi 36 (8/11, 6/6), Tommaso Bellini 17 (4/5, 2/6), Mubashar Ali' 16 (5/9, 1/1), Levi Valdo 12 (2/9, 1/3), Lorenzo Restelli 6 (3/6, 0/5), Pietro Ranieri 2 (1/1, 0/0), Edoardo Scattolin 0 (0/0, 0/0), Milo Galli 0 (0/0, 0/0), Mahamadou Diarra 0 (0/0, 0/0), Alberto Scardoni 0 (0/0, 0/0), Edoardo Cortese 0 (0/0, 0/0), Maodo Mane 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 32 9 + 23 (Levi Valdo 10) - Assist: 10 (Tommaso Bellini 4).

Novipiù Monferrato Basket: Dalton Pepper 22 (7/10, 2/8), Simone Vecerina 20 (3/6, 3/7), Niccolo Martinoni 15 (5/6, 1/6), Umberto Stazzonelli 10 (4/6, 0/2), Marco Rupil 7 (1/4, 1/3), Jakub Wojciechowski 6 (3/3, 0/0), Francesco Marcucci 4 (2/3, 0/1), Francesco Guerra 0 (0/0, 0/1), Mamoudou Dia 0 (0/0, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Pietro Basta 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 13 / 13 - Rimbalzi: 27 8 + 19 (Dalton Pepper 9) - Assist: 14 (Dalton Pepper, Simone Vecerina 4).