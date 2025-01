Una straordinaria Paffoni vince in rimonta a Vicenza

Rimonta clamorosa della Paffoni, che a Vicenza soffre per più di metà partita, ma poi riesce nell’impresa suonando la carica nel secondo tempo e chiudendo 80-86, foglio rosa in mano. Inizio a dir poco traumatizzante con i padroni di casa che firmano subito un parziale di 15-3 in grado di piegare la Fulgor in poco più di 5′. I rossoverdi cercano di rimanere a galla e trovano punti dalla linea del tiro libero, facendo però molta fatica a esprimere il proprio gioco e cedendo troppo spesso in difesa, con il quarto che si chiude 30-17 per Vicenza. Misters e Mazzantini cercano di trascinare i compagni nel secondo quarto ma la Civitus ha un’energia diversa, che permette loro di accelerare e dilatare ulteriormente il distacco, arrivando velocemente anche a +20. Ogni tentativo dei lupi di coach Eliantonio sembra inutile per ricucire lo svantaggio ormai enorme e l’intervallo segna un poco rassicurante 57-37 che non sembra avere soluzioni.