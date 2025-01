Club76: i risultati del weekend 

Domenica pomeriggio le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, in Serie A1, hanno ceduto 3-0 in trasferta a Conegliano. L’U18 di Chieri nei giorni scorsi si è imposto 3-0 contro Lilliput Pallavolo, che ora ha testa alla prossima gara, in programma il 28 gennaio alle 20 a Volpiano. In I Divisione le ragazze del Club76 Playasti hanno vinto 3-0 contro Dronero Dragons. Match in controllo con qualche errore tecnico di troppo, in particolare nel secondo set. Nel complesso la squadra gioca una prestazione solida e dimostra di non risentire di un paio di assenze importanti. I risultati dagli altri campi permettono alle clubbine di allungare il passo nei confronti di Mondovì che, perdendo in casa con VallePo, contribuisce a consolidare la prima posizione in classifica.

ALTRI RISULTATI

Sabato 25 gennaio

• Under 14 F. C.R. Piemonte Gold: Lilliput Pallavolo vs Club76 L’Alba Volley 0-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone Gold: Libellula Volley vs Club76 Playasti 0-3

• Under 14 F. C.T. Torino Turbo L: Club76 Fenera Chieri Gold vs Pianezza Volley 0-3

• Under 14 F. C.T. Torino Turbo P: Club76 Gold MTS Ser vs Volley Samone 3-0

Domenica 26 gennaio

• Under 16 F. C.T. Torino Turbo 4: Club76 GS Pino Gold vs Newvolley Carmagnola L&L 1-3

• Under 13 F. C.T. Torino Gold: Club76 Fenera Chieri Gold vs Unionvolley Pinerolo 2012 1-3