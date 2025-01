La Bertram Derthona nelle Top 16 di Champions League

Riparte per la terza volta stagionale il cammino in Europa della Bertram Derthona Tortona . Dopo la prima fase a gironi e la serie vincente di Play-In, è arrivato il momento dello storico debutto nel Round of 16 della Basketball Champions League . Domani alle ore 18:30 in Germania c’è il primo impegno nel Girone I della seconda fase della squadra bianconera, opposta ai padroni di casa del FIT/One Würzburg alla Tectake Arena della città bavarese situata a metà tra Francoforte e Norimberga. Per la formazione di Walter De Raffaele è la prima delle due gare consecutive in trasferta che le propone il calendario di questo girone a quattro squadre, composto anche dalle greche AEK Betsson Atene e Promitheas Patrasso Vikos Cola: al termine dei sei turni previsti di andata e ritorno, le prime due classificate staccheranno il pass per le serie-playoff dei quarti di finale.

STATO DI FORMA

La Bertram arriva in Baviera dopo la beffarda sconfitta casalinga contro Reggio Emilia che ha interrotto il filotto di quattro vittorie tra campionato e coppa. Va peggio ai tedeschi allenati dallo sloveno Sasa Filipovski (per lui una metà stagione alla Virtus Roma nel 2011), che domenica in casa dei Towers Amburgo hanno rimediato il terzo ko consecutivo in Bundesliga (68-66) che li ha fatti retrocedere all’attuale settimo posto in classifica con 9 vinte e 7 perse, stesso ruolino di marcia di Chemnitz, avversaria affrontata e battuta due volte su due dal Derthona nel girone inaugurale di Champions. Il club tedesco, noto al mondo per aver lanciato Dirk Nowitzki, che a Würzburg è anche nato, ha giocato le ultime quattro gare senza l’ala piccola americana Zac Seljaas, il leader della squadra mai sceso in campo per infortunio in questo 2025 e capocannoniere stagionale dei bavaresi in BCL con 20.5 punti di media. Tuttavia Würzburg potrà contare lo stesso su un capocannoniere, Jhivvan Jackson, play portoricano-panamense che guida l’intera Bundesliga con 19.2 punti per gara, cui aggiunge i 17.0 in Champions.

BILANCIO CHAMPIONS

Tortona ha un record stagionale quasi immacolato in BCL, sette vittorie in otto partite, ruolino in cui rientra il recente 2-0 nel Play-In con il Peristeri. Fatica supplementare cui non è stata costretta Würzburg, qualificata in modo diretto alle Top 16 avendo vinto il suo gruppo con un record di 4-2 davanti a Nanterre, Hapoel Holon e Igokea Aleksandrovac.

DOVE VEDERLA IN TV

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

DICHIARAZIONI

«Würzburg è una squadra che ultimamente ha avuto qualche problema, il principale è stato l’infortunio di Zac Seljaas, il loro miglior realizzatore ma anche l’uomo simbolo, sia per le sue caratteristiche di personaggio carismatico ma anche a livello di gioco», analizza l’assistant coach Iacopo Squarcina. «Questo infortunio va a modificare i loro equilibri e li fa diventare una squadra a trazione anteriore con la capacità dei loro piccoli, Jhivvan Jackson, Mike Lewis, Bazou Kone e uno degli ultimi arrivati, Tyrese Williams, di creare soprattutto per se stessi. Dovremo essere molto bravi a cercare di stoppare le loro folate, ad essere aggressivi sui loro esterni, senza sguarnire comunque l’area per non lasciare agli avversari troppe seconde opportunità in attacco. Il gioco di coach Filipovski è molto controllato, un gioco che vuole essere gestito molto dalla panchina, però allo stesso tempo, avendo al suo interno americani con capacità balistiche, diventa un mix di controllo ed estro, con Jackson e Lewis che tirano a testa 7 volte per gara da tre punti. Vedendo le partite – continua parlando dell’ambiente avversario – e conoscendo Würzburg come club che storicamente ha un grande passato e già grande presenza e nome a livello europeo, già solo perché legato a Nowitzki, il suo è un tifo presente, sempre addosso al campo, per cui avrà un impatto. Sarà fondamentale, come è stata nell’ultima trasferta di campionato a Brescia, riuscire a fare la nostra partita senza farci condizionare da fattori esterni come possono essere i tifosi avversari. Affrontiamo due trasferte consecutive per iniziare il girone e ottenere subito una vittoria ci darebbe una bella spinta per il prosieguo. La speranza più grande è quella di far parte ancor di più dell’elite della Champions, provare con le unghie e con i denti a superare il turno».