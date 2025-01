Novipiù Monferrato Basket: derby contro Omegna per riscattarsi

Impegno infrasettimanale per la Novipiù Monferrato Basket che ospita la Paffoni Fulgor Omegna nel derby piemontese valido per la ventiquattresima gara di Serie B Nazionale Old Wild West. Palla a due alle ore 20.30 di Mercoledì 29 Gennaio al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

Omegna allenata da coach Riccardo Eliantonio è a quota 30 punti in classifica, con 15 vittorie, stabilmente in zona playoff. La gara di andata giocata poco più di un mese fa, terminò con una netta affermazione dei padroni di casa, 93-66, una delle peggiori prestazioni della Novipiù in stagione. L'unico cambio nel roster della Paffoni è stato il giovane lungo ucraino Vitalii Kuznetsov, arrivato in sostituzione del partente Gloris Tambwe. Per il resto squadra rodata con il play scuola Novipiù Campus Piemonte Matteo Corgnati che si sta confermando uno dei prospetti più interessanti del girone, l'ala forte Arsenje Stepanovic forma insieme a capitan Balanzoni una coppia molto pericolosa sotto canestro. Il lettone Andris Misters è giocatore di esperienza e che sta portando in dote più di 16 punti a partita.

La Novipiù di coach Fabio Corbani è attesa da un doppio impegno casalingo, Omegna sarà avversario tosto, ma i rossoblù devono riscattarsi dalla brutta prestazione di Dicembre e dalla sconfitta maturata pochi giorni fa sul campo di Fidenza. Recuperato Marco Rupil che è sceso in campo nell'ultima sfida, restano da valutare le condizioni di Pietro Basta ai box nelle ultime uscite.

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store martedì dalle 17 alle 19.30 e mercoledì dalle 18.30 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.