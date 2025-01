BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Tra le gare degli ultimi giorni, l'Under 19 Gold vince in trasferta con Tam Tam Torino e ribalta il risultato della gara d'andata nel derby con Unione Basket Collinare, vincendo di due lunghezze. I due gruppi femminili superano Kangaroos Moncalieri (Under 13) e Abet Bra (Under 14). L'Under 17 Uisp vince il derby con Unione Basket Collinare, l'Under 13 Regionale supera Pallacanestro Nichelino e gli Under 13 Gold vincono con Pallacanestro Moncalieri (gruppo Nero) e 5 Pari Torino (gruppo Arancio).

Sconfitta in trasferta dell'Under 17 Regionale con Asti Mens Sana e dell'Under 14 Gold con Derthona Basket.