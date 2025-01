Hitball: i risultati della dodicesima giornata

Dodicesima settimana di gioco per i campionati UISP PLV Hitball che, per la prima volta da inizio campionato, inizia a mostrare segni di rottura rispetto al forte equilibrio che ha caratterizzato alcune serie.

A1

La 12esima settimana di campionato nella categoria maggiore si apre con una sfida testa coda; da una parte gli Rdj in cerca di punti per la salvezza, dall’altra gli Evolution in lotta per il primo posto a pari merito con i Red Devils. A prevalere sono i ragazzi di coach Cauda (144 - 82). La partita viene dettata già dal primo tempo dagli Evo che chiudono con un parziale mostruoso di 69 - 27. Tentativo di rimonta da parte degli Rdj solo abbozzato, con grande merito della squadra avversaria, compatta in difesa e feroce in attacco per tutto l'arco del match. Negli Rdj emerge il tridente Dolfin (29), Rigoni (22), Agnello (19) che cercano di sobbarcarsi la squadra sulle loro spalle, mentre per gli Evolution troviamo un quintetto oltre i 20 punti: capitan Biglino (32), Maurelli e Giordano (25), Guarrato e Brunello (20).

Ben più combattuto lo scontro tra due punte di diamante dell’A1 e contender degli ultimi anni: Sotomayor e Lab To Hit (126 - 117). Entrambe sicure della zona Play-off, la partita resta delicata per inseguire il podio e un migliore abbinamento nella fase a eliminazione dir tts.

Come spesso accade, tra i due team regna un grande equilibrio, con il secondo e terzo tempo che si chiudono con un parziale di soli 2 punti di differenza (85 - 83). Sulla vittoria finale pesa quindi il +7 dei Soto nel primo tempo (41 - 34), sapientemente gestiti dai rossoblù.

Mattatori del match De Salvo (45) e Coletta (36). Insufficienti per la vittoria finale, ma comunque degni di nota, i punteggi di Cardinali (44), Rizzon (23) e Calvo (21).

La settimana si chiude con un tesissimo derby in casa Polaris: Sunknights contro Piccolo Club, (finale dello scorso campionato) al momento decide la 4° e 6° posizione. Partita attesa e soprattutto accesa, dopo l'andata vinta da Botosso e compagni. Dopo un match combattutissimo la spuntano nuovamente il Piccolo (119 - 112), grazie a un primo e un secondo tempo con i parziali a favore. I “Cavalieri del Sole” sfruttano bene la prima metà del terzo tempo accorciando le distanze a meno 2, ma i Campioni d’ Italia non demordono e chiudono la partita portandosi a casa la vittoria grazie ai soliti Selvaggio (45) e Basso (34). Nulla da fare per Guzzafame (38) e compagni, ma con ancora 10 partite per risalire la china e riportarsi in zona podio.

Le partite di A1 si chiudono con l'atteso match di ritorno tra Sporting Team Pazzeschi. Il 118 - 112 finale mette la strada in discesa per il team di coach Giambanco che, con 9 punti in classifica e tutti gli scontri diretti a favore, può ora concentrarsi sulla rincorsa alla zona Play-off. Nella corsa al sesto posto, i due team più vicini da raggiungere sono Sunknights e Lab to hit a quota 12 e con rispettivamente 2 e 1 partita in più.

Vedremo nel prosieguo del campionato se le prestazioni di Garrone (61 punti) e dei due partner in crime Ferrara (26) e Di Natale (21) saranno in grado di colmare il gap di esperienza contro squadre più equilibrate e attrezzate per il podio.

Nonostante la sconfitta a testa alta, i Pazzeschi, ora settimi a 6 punti, iniziano a doversi guardare alle spalle. Un eventuale passo falso contro Genova e RDJ comporterebbe un aggancio o addirittura un sorpasso in classifica e un maggiore rischio retrocessione. Tuttavia la vena realizzativa sembra tutt'altro che smarrita come dimostrano le prestazioni di Cangialosi (35), Mirra (29) e Ambrosino (20). Una volta registrata la difesa, i Pazzeschi potranno indubbiamente tornare a competere per il sesto posto, l’anno scorso mancato di 13 punti e attualmente distante 6. Al momento però toccherà guardarsi le spalle dagli inseguitori, in particolare Genova che, nonostante la sconfitta contro gli Evolution (66 - 94) non si faranno certo abbattere per una prevedibile battuta d’arresto contro la capolista. Se all’andata i liguri erano riusciti ad imporsi sfruttando il fattore sorpresa, la partenza dei torinesi nella gara di ritorno (20 - 40) non ha lasciato grandi speranze di bissare lo sgambetto. Coach Cauda non potrà che essere soddisfatta della grande prova dei suoi giocatori, tutti e 7 in doppia cifra e di una difesa costantemente attenta e caparbia per tutta la durata del match.

Per Genova la chance di rifarsi arriverà nella tredicesima settimana, contro gli Sporting Team: attualmente a pari punti, il match sarà un vero e proprio spareggio per togliersi dalla zona retrocessione e acquisire un vantaggio nel caso - più che probabile - le due squadre dovessero terminare a pari punti la regular season.

A2

Tornano a macinare punti gli All Blacks. I ragazzi di coach D’Oria si impongono non senza fatica sul fanalino di coda Hit Bulls (78 - 90). Partenza ottima per i tori rossi di coach Rolando, che chiudono la prima metà del match in vantaggio di 6 punti. Le pantere rimontano nel finale anche grazie a uno straripante Bacchini (36 pti). Non basta la prova corale agli Hit Bulls, ma la situazione in fondo al gruppo è ancora molto incerta, con le ultime 3 squadre a pari merito e tanti scontri diretti che potranno rimescolare le carte.

Scontro per il podio quello tra Skoppiati e Flamurtari (68 - 137). Il team di coach Garzaro impone un folle ritmo di gara grazie al gioco da 3 punti: circa metà dei tiri a segno arrivano infatti dalle triple di Evangelista e Romano. I 29 punti di ritardo diventano uno scoglio psicologico difficilmente superabile e la squadra di coach Zanetti non riesce a reagire.

Ad avvantaggiarsi del risultato sono proprio gli All Blacks, che riprendono la rincorsa al terzo posto superando proprio i gialloblù. Per i Flamurtari questa vittoria rappresenta l’aggancio in vetta ai danni dei Pellegrini Venaria, in attesa dello scontro diretto.

B1

Nella terza categoria come di consueto non mancano le emozioni. La dodicesima giornata registra infatti il primo over time della stagione. Lo scontro per il secondo posto tra Hocheti Pokety e BioGhetTyson si conclude 86 - 86 allo scadere dei 45’. Ad aggiudicarsi il match e i due punti in palio sono gli Hocheti, che hanno dimostrato maggiore convinzione nei momenti cruciali del match e cinismo nei palpitanti istanti finali. Eroe di giornata Samuel Maselli, fino a quel momento tra i meno prolifici, che grazie a un hit da 3 rasoterra scioglie la tensione finale e concede ai suoi compagni l’urlo liberatorio.

Un punto di consolazione molto amaro per i BioGhetTyson, ma comunque prezioso per mantenere il distacco dalle inseguitrici. Riuscire a difendere l’attuale terzo posto vorrebbe infatti dire medaglia e soprattutto play-out promozione contro la terz’ultima di A2 - quasi sicuramente una tra Torino Warriors, Hitbulls e Guardian Chivasso.

Emozioni che non sono mancate nemmeno in Sporting Team Furious - Dracarys Chivasso (87 - 92). I draghi gialloneri portano a casa punti fondamentali in chiave salvezza. Adesso la zona rossa, a 6 punti di distanza, sgrava dalle eccessive pressioni un gruppo eterogeneo ma sempre più collaudato. Marino e compagni saranno sicuramente ossi duri da incrociare, anche ai piani alti, come dimostrato in altre sconfitte di misura rimediate contro Trefferspan e Decepticon. I Furious, nel continuo testa a testa con i chivassesi, perdono di un tiro entrambi gli ultimi due tempi, dimostrando di dover lavorare sulla solidità mentale ancora più che sulla tecnica o sulla difesa, o allungare le rotazioni. Senza cambi per tutta la partita, la squadra ha comunque dimostrato un’ottima varietà di soluzioni offensive con praticamente tutti i giocatori in doppia cifra e un Andrea Giannitti in grande spolvero (33 punti). Dall’altra parte rispondono Martini (30), Spatafora (27) e Marino (20). Ottima prova anche per Eva Grasso (10) che risponde ai 14 di Arianna Vismara mantenendo la vetta della classifica marcatrici proprio a discapito della ex-Meatballs, ora in forza ai Furious.

Partite senza storia i due testa-coda Hammers vs Nomadi Venaria (85 - 44)

e Trefferspan vs Hitbusters (122 - 71), che consolidano rispettivamente il quarto posto e la vetta, in attesa degli scontri contro le dirette rivali. Top scorer di giornata Marchitelli (Trefferspan) con 31 punti e Giovanni Marino (Hammers) con 27. Classifica sempre più compromessa per Venaria e Hitbusters, con i secondi sempre più in cerca del miglior piazzamento possibile nei playout salvezza. Le due partite contro Sporting Team Furious saranno determinanti per strappare quanto meno l’ottavo posto o, in caso di doppia vittoria, minacciare il settimo, attualmente occupato da Skunk Milano.

B2

Nella quarta categoria il derby Sinombre se lo aggiudicano i Monstars, 67 - 48 sui Meatballs, bravi a non perdere la testa e reggere la pressione. I ragazzi di coach De Blasio, al contrario, si presentano senza il loro bomber. Nonostante le maggiori occasioni di tiro, nessuno dei Meatballs riesce ad andare in doppia cifra, salvo Sara Sottolano (14) e Mauro Mola (10).

Missione compiuta per i tre moschettieri Lombardo (17), Cena (24) e Borca (14), che continuano a inseguire il terzo posto in classifica marcatori e aiutano i compagni a costruire la prima fuga della stagione.

Dietro infatti rallentano gli Iron Lion Tyson che cedono sul filo di lana al cospetto dei Delirium Consulum (78 - 77), venendo per giunta agganciati in classifica.

Stessi hit anche per i Together Hit, che regolano i Padawan (77 - 64) e si piazzano al secondo posto in solitaria, ma con un match in più rispetto alla capolista.

A chiudere la settimana di B2 Homeless - Atletico Boomers (85 - 91) conferma lo scarso divario tra la squadra Polaris e quelle di vertice. Riprendono invece la rincorsa al titolo i ragazzi di coach D’Oria, con una partita da recuperare e lo scontro di ritorno contro i Monstars che può riportare l’equilibrio anche sul gradino più alto del podio.

Questi risultati confermano i Monstars in testa a quota 21, Padawan e Atletico Boomers a quota 15, un gruppo di 3 squadre a quota 12 nel limbo tra ambizione di medaglia e paura per i play-out retrocessione.

Al momento, la differenza reti e il maggior numero di partite disputate condannerebbero i Delirium Consolum a giocarsi la salvezza agli spareggi.

Stessa sorte toccherebbe agli Homeless (al momento settimi a quota 9) ma con un girone di ritorno appena iniziato e classifica cortissima, nulla vieta di sognare in grande.

Speranze ormai ridotte al lumicino per i Padawan, fermi a quota 0. Per sbloccarsi e tornare in corsa, servirà trovare maggiore affiatamento e variegare le soluzioni offensive: al momento solo De Vaire sembra poter ambire alla top 10 in classifica marcatori, avendo segnato più del doppio rispetto a chiunque altro in rosa. Ridurre il gap tecnico e tattico con gli avversari in così poco tempo sembra una missione disperata per una squadra ricca di esordienti, ma questo sport ci ha abituati a crescite repentine e, una volta sbloccate le bocche di fuoco, il team di coach Leonardi potrebbe approfittare di avversari leziosi cogliendoli di sorpresa.

SETTIMANA 13

21 gennaio - 26 gennaio 2025

La tredicesima giornata di campionati UISP PLV Hitball mette indubbiamente pepe in molte delle 4 categorie in gioco, tra match per la vetta e rimonte.

A1: Pazzeschi 80 - Red Devils 120

A1: Sotomayor 97 - Piccolo Club 109

A2: Sheet 90 - Guardians Chivasso 60

A2: Hit Bulls 84 - Citmabun 107

A2: Flamurtari 89 - Pellegrini Venaria 86 - (Overtime)

A2: Black Knights 70 - Skoppiati 85

B1: Hammers 109 - Hitbusters 59

B1: Hocheti Pokety 122 - Dracarys Chivasso 76

B1: Nomadi Venaria 60 - Decepticon 93

B1: Sporting Team Furious 74 - Bioghettyson 83

B1: Skunk Milano 76 - Dracarys Chivasso 85

B1: Trefferspan 90 - Hocheti Pokety 61

B2: Homeless 93 - Together Hit 80

B2: Padawan 32 - Delirium Consulum 59

B2: Meatballs 83 - Together Hit 77

B2: Atletico Boomers 64 - Delirium Consulum 75

B2: Iron Lion Tyson 81 - Atletico Boomers 66