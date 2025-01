Hitball: i risultati della tredicesima giornata

SERIE A1

In serie A1 due match:

Il primo, Pazzeschi - Red Devils (80-120), consolida la corsa a due tra i diavoli rossi e gli Evolution per la prima piazza. La squadra di coach Catellani non lascia mai spiragli di rimonta ai Pazzeschi che, dopo aver retto il confronto nel primo tempo (chiuso a -6) continuano ad accumulare ritardo anche nella seconda frazione (-19 punti) per poi subire il colpo di grazia nei 15’ finali. La furia della capolista si manifesta con 54 punti a segno.

Decisamente più combattuto il derby Polaris per il terzo posto, Sotomayor - Piccolo Club (97-109) che vede i campioni in carica imporsi in tutti e tre i parziali, seppur con troppi punti di vantaggio per non rischiare rimonte. A fare la differenza sono proprio i tiri da 3 punti (20 a 10) e in particolare la solita vena realizzativa di Simone Salvaggio: 43 punti totali e ben 11 bombe. Le due capoliste sono avvisate. Il Piccolo non si nasconde ed è pronto a fare da terzo incomodo già in regular season.

SERIE A2

In A2, i quattro match disputati vanno indubbiamente a vantaggio degli Sheet. La vittoria per 90-60 contro Guardians Chivasso consolida la terza posizione a 21 punti, mentre lo scontro tra prima e seconda della classe finisce all’over time. Ad aggiudicarsi 2 punti in classifica sono i Flamurtari (89-86 sui Pellegrini Venaria). Un risultato che rimette il destino nelle mani dei ragazzi di coach Garzaro in virtù del minor numero di partite disputate. Per la squadra della Reggia, la mezza battuta d’arresto riduce infatti il vantaggio a soli 2 punti, insufficienti per evitare il sorpasso in caso di vittoria dei Flamurtari nel match da recuperare. Gli Sheet rientrano quindi in scia (-2 dal secondo posto e - 4 dalla vetta con entrambi gli scontri ancora da giocare e la possibilità di candidarsi per un impronosticabile vittoria finale dopo i passi falsi delle prime settimane).

Tutto ancora aperto anche per il terzo posto. Grazie alla vittoria contro Black Knights (70-85) gli Skoppiati mantengono fede alla propria nomea di mina vagante, rallentando la corsa dei Black Knights al podio. Missione ancora possibile (Sheet distanti 6 lunghezze ma con due partite da recuperare) ma complicata dall’affollamento di contender. Oltre a Skoppiati e All Blacks, quarti a quota 18, anche i Citmabun (107-84 sugli Hit Bulls e quinti a 15 punti) sembrano voler dire la loro e poterlo ancora fare in virtù della gara da recuperare.

Nelle retrovie nulla da fare per i Tori rossi di coach Rolando, che non approfittano dello stop dei chivassesi, rimandando le ambizioni di sorpasso al 31 gennaio. Nella tredicesima settimana, l’equilibrio tra le ultime tre (a quota 3 punti) potrà essere infranto in virtù dei match che vedranno protagonisti i Guardian Chivasso contro Hit Bulls e Torino Warriors.

SERIE B1

La terza categoria vede impegnate tutte le squadre in ben 6 match. Hocheti e Dracarys Chivasso, dopo essersi affrontate (122-76 per i Torinesi), scendono nuovamente in campo per i rispettivi scontri diretti contro le contender.

Gli Hocheti cedono con un pesante 90-61 in casa della capolista Trefferspan, vedendo così probabilmente sfumare le chances di vittoria finale. I ragazzi di Botosso possono ora godersi il resto del campionato forti di almeno 4 punti sulla principale minaccia.

I Dracarys, nonostante gli straordinari, espugnano Milano con un emozionante 76-85 nel fortino lombardo degli Skunk.

Negli altri match, roboante vittoria degli Hammers sugli Hitbusters (109-59), utile a portarsi a - 4 dal podio insieme ai Decepticon (vittoriosi sui Nomadi Venaria per 93-60).

Nella tredicesima settimana le due squadre si affronteranno in quello che si rivelerà uno dei match più importanti della stagione. Difficile pronosticare l’esito finale, in una gara tra due squadre estremamente simili sia per capacità tecniche che per esperienza e stile di gioco.

Nello scontro tra Sporting Team Furious e Bioghettyson, ad avere la meglio sono nuovamente i ragazzi di coach Leonardi (74-83), questa volta in vantaggio dalla fine del primo tempo in poi seppur con distacchi non facilmente recuperabili. Buona prova di maturità per la terza forza del campionato, che questa volta non si lascia rimontare dagli orgogliosi avversari e anzi, dopo un avvio tutt’altro che brillante, raddrizza la partita e resiste fino alla fine, incrementando gradualmente il proprio vantaggio.

SERIE B2

Nella quarta categoria, continua a regnare l’incertezza con 4 squadre a quota 15 tra la terza e la sesta posizione. Come se non bastasse la bagarre al centro, in una settimana dove la capolista Monstars riposa a quota 21, le tante inseguitrici hanno la chance di riportarsi in scia.

Missione compiuta per i Delirium Consulum: grazie alla vittoria schiacciante per 32-59 sui Padawan ma soprattutto al sorprendente 75-64 sugli Atletico Boomers, la squadra raggiunge il secondo posto in solitaria, a soli 3 punti dalla vetta, seppur con due partite in più.

Umori diametralmente opposti in casa Boomers. La banda D’Oria cede infatti anche contro gli Iron Lion Tyson, rimanendo invischiati nel gruppone di squadre a quota 15 a cui si aggregano i Meatballs (83-77 sui Together Hit).

Complice la seconda sconfitta in settimana (questa volta contro gli Homeless, per 93-80) i Together si ritrovano invischiati nella lotta per non retrocedere. La zona rossa dista infatti solo 3 punti e gli Homeless, a -12, potrebbero rifarsi sotto da un momento all’altro.

Gli Iron Lion Tyson, al momento penultimi, ma con 3 gare da recuperare rispetto a Homeless e Together Hit, potrebbero avviare un’emozionante remuntada ai danni delle prime della classe. La giovane età, a questo livello, potrebbe infatti favorire il rapido processo di crescita e risultati sorprendenti anche contro squadre più esperte.