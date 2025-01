Che bella Novipiù! Battuta Omegna

Una bella vittoria davanti al proprio pubblico per la Novipiù Monferrato Basket che supera Omegna conducendo per tutta la contesa, tenendo a bada gli avversari con 10 punti di distacco per ampi tratti di gioco. Nel finale gli ospiti ci provano a riacciuffarla, ma i due liberi di Kikki Guerra, autore di una prestazione super con 18 punti personali e 5/6 da tre, mette la parola “fine” alla partita. Martinoni 24 punti e Pepper 22 punti i grandi protagonisti di serata.

Pronti via la buona notizia è la presenza di Pietro Basta in quintetto che recupera dal problema che l’aveva tenuto fermo nelle ultime settimane, Corbani però deve rinunciare a Rupil per il riacutizzarsi del fastidio al ginocchio.

La partita si è aperta con un primo quarto equilibrato, in cui Monferrato ha saputo prendere un leggero vantaggio (29-26). Niccolò Martinoni e Dalton Pepper sono stati subito protagonisti, imponendo il proprio ritmo offensivo. Nel secondo quarto, la squadra di casa ha continuato a mantenere il controllo, grazie alla precisione al tiro di Francesco Guerra, andando all’intervallo lungo in vantaggio 50-46.

Il terzo quarto ha segnato il momento decisivo della partita. Monferrato ha aumentato l’intensità, registrando un parziale di 26-19 che ha ampliato il margine a 11 punti (76-65). Questo segmento di gioco ha visto una straordinaria prestazione difensiva, che ha limitato le opzioni offensive della Fulgor Omegna.

Nonostante un ultimo quarto combattuto, in cui gli ospiti hanno tentato di ridurre il distacco, la Novipiù ha gestito con maturità il vantaggio, concludendo il match sul punteggio finale di 95-87.

Monferrato Basket ha dominato ai tiri liberi (15/22 contro 8/9) e ha mostrato una solida presenza a rimbalzo, catturandone 34 complessivi. La distribuzione degli assist (18 totali, 6 per Pepper e 4 per Guerra) è stata un elemento cruciale per la fluidità del gioco offensivo. Per la Fulgor Omegna, Andris Misters è stato il migliore in campo con 20 punti (4/10 da due, 4/10 da tre), seguito da Jacopo Balanzoni, che ha chiuso con 17 punti e 8 rimbalzi.

Con questa vittoria, la Novipiù Monferrato Basket rafforza la propria posizione in classifica, lo score a questo punto della stagione dice 13 vittore, 6 nelle ultime 8, domenica si torna sul parquet del nostro palazzetto per ricevere Crema, avanti così ragazzi, la strada è questa!

Coach Fabio Corbani al termine della gara: «Quando si vince è sempre bello, però è stata anche una partita divertente, giocata con intensità da entrambe le squadre e non scontata anche quando abbiamo preso un vantaggio abbastanza importante. Omegna ha giocatori di grandissima mentalità e grande fuoco individuale che non ci stanno a perdere. Noi dovevamo riscattarci dalla brutta partita dell’andata e dalla sconfitta con Fidenza. Nel secondo tempo siamo stati costanti dal punto di vista difensivo, a rimbalzo e anche in attacco, facendo le scelte giuste. L’assenza di Rupil ci ha costretto ad adattarci a nuove rotazioni e tutti devono provare a dare qualcosa in più e qualcosa di diverso, mi sembra che questa sera ci siano riusciti. Ora resettiamo, domenica abbiamo un’altra partita in casa e speriamo di avere tanti bambini a fare il tifo come nelle ultime partite.»

Novipiù Monferrato Basket 95

Paffoni Fulgor Basket Omegna 87

Parziali (29-26, 21-20, 26-19, 19-22)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 24 (8/13, 1/2), Dalton Pepper 22 (7/13, 2/8), Francesco Guerra 18 (0/0, 5/6), Simone Vecerina 8 (1/5, 2/5), Jakub Wojciechowski 7 (2/2, 0/2), Umberto Stazzonelli 6 (2/6, 0/2), Francesco Marcucci 5 (1/2, 1/3), Pietro Basta 3 (0/0, 1/1), Mamoudou Dia 2 (1/1, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 – Rimbalzi: 34 6 + 28 (Dalton Pepper 6) – Assist: 18 (Dalton Pepper 6)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 20 (4/10, 4/10), Jacopo Balanzoni 17 (8/13, 0/0), Francesco Paolin 14 (3/5, 1/3), Saverio Mazzantini 13 (1/6, 3/3), Arsenije Stepanovic 11 (4/4, 1/3), Massimiliano Ferraro 6 (0/1, 2/3), Matteo Maruca 4 (2/4, 0/2), Matteo Corgnati 2 (1/3, 0/1), Diego Terenzi 0 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 9 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Andris Misters, Jacopo Balanzoni 8) – Assist: 20 (Jacopo Balanzoni, Francesco Paolin, Matteo Corgnati 4)