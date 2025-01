Oleggio Magic Basket: gli Squali continuano a vincere!

La numero 18 in fila. Continua la corsa dell'Oleggio Magic Basket in questa prima fase di campionato di serie B Interregionale. Nella decima giornata di ritorno gli Squali battono Serravalle 68-82.

Per Serravalle in campo Savio, Ragazzini, Lazzari, Pavone e Ruiu; per gli Squali Casella, Ceccato, Cortellino, Garavaglia e Suigo. Suigo subito a segno, dall'altra parte Ruiu si fa sentire dall'arco, ma a primo quarto inoltrato è 10-15 per gli Squali e time out per casa. Che difesa degli Squali e soprattutto di Garavaglia che corre in contropiede due volte, poi Karem da tre per il 12-18. Alla prima sirena è 15-25 con canestro di Lazzari allo scadere. Gli Squali risentono un po' della fisicità avversaria e Suigo è costretto a un po' di riposo con tre falli (22-33 sul tabellone). La palla fatica a passare le retine da entrambi i lati, poi Serravalle accorcia 26-33 e ci pensa Youssef dall'arco per il 26-36. Sul 26-38, all'ennesimo furto con scasso di Garavaglia è time out casa e all'intervallo è 28-46.