Gulliver Derthona beffata all'ultimo secondo da Pavia

Dopo una partenza difficile per il Gulliver, che subisce l'ottima partenza dei lombardi, la squadra riesce a sbloccarsi e ad entrare in partita. La solida reazione di Tortona dà il via a una mini-rimonta, conclusa con due canestri in contropiede che permettono ai bianconeri di chiudere il primo quarto con un vantaggio di 4 punti. Nel secondo, il ritmo è alto per entrambe le squadre: dopo un iniziale recupero di Pavia, che riprende il controllo della gara, i ragazzi di Ansaloni rispondono con un parziale importante che li porta a una doppia cifra di vantaggio. Tuttavia, i canestri di Bogunovic e Carpani riducono il divario. Le squadre vanno negli spogliatoi sul 41-47 in favore del Gulliver Tortona.

Nel terzo quarto, il Gulliver continua ad avere il controllo, torna sul +10 guidato dai canestri di Korlatovic e Josovic, ma a ridosso della sirena di fine periodo Pavia apre un parziale di 13-0, portandosi sul 69-71 al termine del 30° minuto. Ultimo periodo combattuto con un finale al cardiopalma al PalaRavizza, dove le due squadre rimangono a stretto contatto per tutta la durata del quarto. A 30" dalla fine, i Leoni si portano sul +2 grazie a un libero di Josovic, ma Pavia risponde prontamente con un canestro di Hidalgo. L'ultima azione è a favore dei bianconeri, che però non riescono a tirare a causa del pallone rubato dallo stesso Hidalgo, che a campo aperto segna sulla sirena di fine gara il canestro in terzo tempo che decreta la fine della partita sull’85-83 per i padroni di casa.

L’ultima sfida della prima fase per il Gulliver Supermercati sarà venerdì 31 gennaio al PalaCamagna di Tortona contro il College Basketball Borgomanero.

Riso Scotti Pall. Pavia 85

Gulliver Supermercati Derthona 83

Parziali (21-25, 41-47, 69-71)

Pavia: Carpani 22, Brboric ne, Bogunovic 29, Temporali, Hidalgo 25, Genovese ne, Manna, Avanzini, Lomele 9, Moro.

Derthona: Fonio Fracchia, Fogliato 2, Lisini 3, Farias 17 (12 ast), Albertinazzi 9, Borasi ne, Korlatovic 17 (7/8 da due, 8 reb), Brizzi 5, Di Meo 3, Bordoni ne, Josovic 27 (8/12 dal campo, 9/12 ai liberi, 8 reb, 38 val), Cissè. All. Ansaloni, ass. Fanaletti.

Arbitri: Sarzano e Martinetti.