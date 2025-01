Bertram Derthona a Trieste con propositi di riscatto

Per la Bertram Derthona Tortona continuano gli scontri diretti in zona-playoff nel campionato di Serie A Unipol. Ad attenderla domani, sabato 1 febbraio , la trasferta in casa di una delle altre due squadre che con i bianconeri si trovano a quota 20 punti al sesto posto della classifica, la Pallacanestro Trieste , avversaria alle ore 20:30 per la 18^ giornata. A causa degli scontri diretti in cui entra in gioco anche l’altra coinquilina Reggio Emilia, in realtà Trieste contro Tortona è il match tra settima e ottava, ovvero le ultime due che al momento avrebbero garantito il piazzamento all’interno della griglia playoff. L’obiettivo di entrambe è difendere e aumentare i 4 punti di vantaggio sul nono posto di Venezia, attesa il giorno dopo dalla trasferta sul campo della Virtus Bologna, a sua volta avversaria la prossima settimana dei Leoni tortonesi nella sfida di domenica 9 febbraio al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, ultimo impegno prima dell’avventura nella Final Eight di Coppa Italia.

RIVINCITA

La partita in terra giuliana porta con sé voglia di rivalsa per Severini e compagni, battuti per 85-82 dalla matricola biancorossa con il tiro da tre del possibile overtime fallito a pochissimi secondi dalla sirena nell’andata dello scorso 12 ottobre a Casale. Ci sarà da guardare anche all’eventuale discorso della differenza canestri in caso di vittoria, da strappare nel catino del PalaTrieste, il secondo impianto per affluenza media di spettatori dell’intera Serie A al termine dell’andata, con i quasi 5700 che hanno seguito le gesta della squadra di casa allenata dall’americano Jamion Christian e in cui gioca l’ex Colbey Ross, che l’anno scorso ha vestito per 15 volte la canotta del Derthona e che con Markel Brown e Denzel Valentine contribuisce a far arrivare oltre 47 punti per gara dal settore esterni titolare, quasi equamente distribuiti. I tre torneranno ad essere sostenuti sottocanestro dal rientrante Jarrod Uthoff, assente nell’ultima sconfitta a Milano (87-74) dopo un tris di successi a Scafati (al supplementare), in casa con Pistoia e a Reggio Emilia. Il club triestino è inoltre fresco di annuncio dell’ingaggio di Sean McDermott, ma l’ex Varese, prelevato dal Pinar Karsiyaka, non dovrebbe comunque giocare la sfida di domani.

ANCORA IN VIAGGIO

Dopo Trieste, che era stata preceduta dal viaggio in Germania per affrontare Würzburg, la Bertram avrà appena il tempo di tornare a casa e prendere poi il volo verso la terza trasferta nel giro di una settimana, la partita di Champions League sul parquet dell’AEK Atene, secondo impegno nel girone delle Top 16 in programma martedì 4 nella capitale greca.

DOVE VEDERLA IN TV

La gara contro Trieste sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

DICHIARAZIONI

«Soprattutto quando si affronta a casa sua, anche se più in generale è proprio il suo modo di giocare, capire il ritmo e contenere l’uno-contro-uno dei vari giocatori di Trieste saranno elementi fondamentali per noi», è il commento della vigilia del coach Walter De Raffaele. «È una squadra che gioca molto in campo aperto, molto di iniziativa, sotto questo aspetto dovremo essere bravi nel reclutare le energie fisiche e mentali per impattare questo tipo di basket. Non sono sorpreso del campionato che sta facendo, Trieste è una grande piazza, con una grande tradizione, che vive di basket. E’ riuscita a costruire un roster che è un mix di esperienza importante e qualità di giocatori, ad esempio non ci scordiamo che Valentine è un ex NBA. Sta giocando un’ottima stagione ed è tutto tranne che una matricola, è lo stesso discorso che si può fare per Trapani con dimensioni e caratteristiche diverse. La classifica – continua – è cortissima, non sentiamo la pressione di vincere a tutti i costi, abbiamo ogni tre giorni una partita, dobbiamo viverle una per volta, sapendo che sono tutte gare importanti con scontri più o meno diretti rispetto agli obiettivi».