EPM, Skurzynski vince il Main Event

Iakub Skurzynski ha vinto l'EPM 2Million Main Event e ha conquistato il primo premio. Protagonista di una clamorosa rimonta (era il più corto a 10 left), il polacco è riuscito ad ottenere una grandissima vittoria, portando a casa una prima moneta pari a €306,554 + €97,800 dopo un accordo a tre left che ha modificato i premi dei primi tre classificati. “È indescrivibile, credo di aver dato il meglio proprio al tavolo finale, sono molto contento di come sia riuscito a gestire le situazioni. Carriera di professionista degli E-Sport? Ora non so cosa accadrà, se punterò per un periodo più sul poker o se invece, deciderò di investire sugli e-sport. È ancora tutto così difficile da credere!” ha dichiarato Skurzynski a eurorounders.com.