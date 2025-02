Phil Hellmuth, ecco l’incredibile annuncio sulle WSOP 2025© .

Phil Hellmuth non parteciperà al Main Event delle World Serie of Poker 2025 . Lo ha annunciato proprio il detentore del record di braccialetti WSOP in un video rilasciato a Poker.org, caratterizzato anche da diverse polemiche contro l’organizzazione.

Le parole di Phil Hellmuth

“Ragazzi, questo è un video che non avrei mai voluto registrare. Il Main Event delle World Series Of Poker, torneo che ho giocato ogni singolo anno dal 1988, non mi vedrà al via quest’anno. Perché è troppo faticoso, davvero troppo. La gente pensa “Dai Phil, puoi giocare sette giorni in fila.” Sì, provaci, provaci ad alzarti e giocare da mezzogiorno a mezzanotte per sette giorni di fila, per poi sentirti dire “Ok, oggi giocheremo fino alle 2/3 del mattino”, perché succede anche questo al WSOP Main Event. Davvero si tratta di un torneo stremante, e così com’è non posso vincerlo e diventa durissima per tutti i giocatori più anziani, molto più colpiti da questa cosa rispetto ai più giovani” ha detto Hellmuth.