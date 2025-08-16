Tuttosport.com

EPT Barcellona, l’albo d’oro del Main Event: c’è anche un italiano

Ecco i giocatori che sono riusciti a vincere il primo premio nel torneo più importante della tappa spagnola
1 min
EPT Barcellona, l’albo d’oro del Main Event: c’è anche un italiano © .

Grande attesa per l’EPT 2025 che fa tappa a Barcellona. L’evento è uno dei più importanti a livello mondiale e raccoglie tantissimi esperti giocatori per due settimane di gioco al Casino Barcelona. Il Main Event sarà, come sempre, il torneo più importante. E nel 2022 è stato caratterizzato dal trionfo azzurro di Giuliano Bandinelli. Ma chi ha vinto il Main  Event nelle varie edizioni dell’EPT Barcellona? Ecco l’albo d’oro. 

EPT Barcellona, le date da segnare

EPT Barcellona, tutti i vincitori del Main Event

Alexander Stevic (2004), Jan Boubli (2005), Bjorn-Erik Glenne (2006), Sander Lyloff (2007), Sebastian Ruthenberg (2008), Carter Phillips (2009), Kent Lundmark (2010), Martin Schleich (2011), Mikalai Pokal (2012), Tom Middleton (2013), Andre Lettau (2014), John Ruanda (2015), Sebastian Malec (2016), Piotr Nurzynski (2018), Simon Brandstrom (2019), Giuliano Bendinelli (2022), Simon Wiciak (2023), Stephen Song (2024).

