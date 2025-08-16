EPT Barcellona, l’albo d’oro del Main Event: c’è anche un italiano © .

Grande attesa per l’EPT 2025 che fa tappa a Barcellona. L’evento è uno dei più importanti a livello mondiale e raccoglie tantissimi esperti giocatori per due settimane di gioco al Casino Barcelona. Il Main Event sarà, come sempre, il torneo più importante. E nel 2022 è stato caratterizzato dal trionfo azzurro di Giuliano Bandinelli. Ma chi ha vinto il Main Event nelle varie edizioni dell’EPT Barcellona? Ecco l’albo d’oro.
EPT Barcellona, le date da segnare
EPT Barcellona, tutti i vincitori del Main Event
Alexander Stevic (2004), Jan Boubli (2005), Bjorn-Erik Glenne (2006), Sander Lyloff (2007), Sebastian Ruthenberg (2008), Carter Phillips (2009), Kent Lundmark (2010), Martin Schleich (2011), Mikalai Pokal (2012), Tom Middleton (2013), Andre Lettau (2014), John Ruanda (2015), Sebastian Malec (2016), Piotr Nurzynski (2018), Simon Brandstrom (2019), Giuliano Bendinelli (2022), Simon Wiciak (2023), Stephen Song (2024).