EPT Barcellona, l’albo d’oro del Main Event: c’è anche un italiano © .

Grande attesa per l’EPT 2025 che fa tappa a Barcellona. L’evento è uno dei più importanti a livello mondiale e raccoglie tantissimi esperti giocatori per due settimane di gioco al Casino Barcelona. Il Main Event sarà, come sempre, il torneo più importante. E nel 2022 è stato caratterizzato dal trionfo azzurro di Giuliano Bandinelli. Ma chi ha vinto il Main Event nelle varie edizioni dell’EPT Barcellona? Ecco l’albo d’oro.