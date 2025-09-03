EPT Barcellona, Roggi regala la terza picca all’Italia © .

L’ EPT Barcellona 2025 ha regalato grandissime emozioni. Diversi giocatori italiani hanno sfiorato clamorosi trionfi nei tornei più importanti: in particolare Umberto Zaffagnini che è arrivato terzo al Main Event dopo una super prestazione. Grande delusione, poi, nel final day dell'EPT High Roller con il trionfo del portoghese Bernardo Neves nonostante la presenza di tre azzurri a 6 left.

Tre picche azzurre a Barcellona

La tappa spagnola dell’EPT, però, si è conclusa con il successo dell’italiano Gianluca Roggi, che ha vinto l'Event #62, €550 NLHE (da 497 iscritti) incassando 47.200€ e regalando la terza picca azzurra del festival a Barcellona. Prima di lui, infatti, c’era stata una stata fantastica doppietta italiana nei primi giorni della tappa, con Andrea Torri che aveva conquistato il primo premio al ‘€1,100 Senior's Event’ e con Claudio Di Giacomo che aveva trionfato al ‘€3,250 NLH Senior's High Roller’.