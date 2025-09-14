EPT 2025 a Malta, i tornei più importanti e le date

Manca poco alla prossima tappa dell’European Poker Tour 2025, pronto a sbarcare a Malta. Il festival inizierà il 1° ottobre e terminerà il 12 ottobre. Si giocherà al Casino Malta. “Malta sta diventando un punto di riferimento per i migliori giocatori di poker nel panorama mondiale, dunque è più che giusto che uno dei maggiori tour del continente faccia ritorno su questa magnifica isola. Dopo nove lunghi anni, lo European Poker Tour (EPT) Malta è finalmente tornato a casa, in un ambiente dalla vivace cultura e con un contesto storico che solo questa destinazione mediterranea è in grado di offrire” si legge sul sito ufficiale.