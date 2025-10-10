Tuttosport.com

Main Event EPT Malta, sei azzurri in gioco al Day4. Segui il torneo in tempo reale

Si entra nella fase più importante, il norvegese parte da chipleader. Segui la diretta streaming con commento in italiano
2 min
Main Event EPT Malta, sei azzurri in gioco al Day4. Segui il torneo in tempo reale © .

Si inizia a fare sul serio al Main Event dell’EPT Malta 2025. Il torneo più importante della tappa è arrivato al Day4, seguilo in diretta streaming sul nostro sito. All’inizio della giornata i giocatori ancora in corsa per la picca sono 36, con il norvegese Tom-Aksel Bedell che parte chipleader. Ben sei sono gli azzurri che hanno superato il Day3 e che sognano di arrivare al final table: Nicola Spallanzani, Paolo Boi, Davide Marchi, Giuseppe Spitale, Luca Guglielmoni e Alessandro Barone. Seguili in tempo reale, con commento in italiano, sul nostro sito

Diretta streaming Main Event EPT Malta

Ecco il programma delle dirette streaming: segui il Main Event live sul nostro sito.

Mercoledi 8 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 2

Giovedi 9 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 3

Venerdi 10 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 4

Sabato 11 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 5

Domenica 12 Ottobre

13:00 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – FINAL TABLE

 

EPT Malta, l’albo d’oro: i vincitori delle scorse edizioni

EPT Malta 2025, le date e i tornei più importanti

 

