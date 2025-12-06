EPT Praga 2025, gioia Camosci: ecco la prima picca in carriera © .

Dopo il trionfo di Andrea Schettino nel Seniors, l’European Poker Tour 2025 a Praga regala subito un’altra gioia all’Italia: arriva anche la picca per Enrico Camosci, capace di vincere l’Event #16, un No Limit Hold'em da 20.000€ di buy-in. Si tratta di una vittoria tanto attesa per il campione bolognese, che finalmente rompe la maledizione e vince la sua prima picca dopo averla sfiorata in diverse occasioni. Camosci ha vinto un torneo caratterizzato solo da otto iscritti, ma dalla partecipazione di top players come Joris Ruijs e Danchev, battendo in heads up l'estone Ottomar Ladvia e portando a casa la tanto agognata picca e un premio da 85.690€.