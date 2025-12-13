Main Event EPT Praga 2025, anche un italiano al Day 5: segui la diretta streaming© .

Il Main Event dell’EPT Praga 2025 riparte dal Day 5 con 16 giocatori ancora in corsa per la prestigiosa picca. Tra questi c’è anche un italiano: si tratta di Filippo Ragone, che parte ultimo in chip con 19 Big Blind. Si giocherà fino a quando ci saranno solo 6 player left, che si qualificheranno per il final day. Segui il Main Event dell’EPT Praga 2025 in diretta streaming sul nostro sito.
La diretta streaming del Main Event
Sul nostro sito è possibile seguire l’EPT Praga Main Event 2025 in diretta streaming. Seguilo in tempo reale. Ecco il programma delle dirette live fino alla conclusione del Main Event.
Sabato 13 Dicembre
12:30 CET
EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 5
Domenica 14 Dicembre
13:00 CET
EPT PRAGUE: MAIN EVENT – FINAL TABLE
