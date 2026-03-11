Tuttosport.com
Neymar, acuto a poker: terzo all’High Roller SCOOP

L’attaccante brasiliano ad un passo dall’heads up finale: eliminato in coinflip, con 66 contro AK
1 min
Neymar, acuto a poker: terzo all’High Roller SCOOP © .

Grande colpo del calciatore brasiliano Neymar all’High Roller SCOOP (Spring Championship Of Online Poker). L’ex giocatore di Barcellona e PSG, grande appassionato di poker, si è reso protagonista di un’ottima prestazione all'evento 09-High della rassegna primaverile dedicata ai tornei di poker online, caratterizzato da 49 entries.

L’uscita di Neymar

La stella brasiliana, che ha pagato tre ingressi, è riuscita ad arrivare al tavolo finale e chiudere il torneo in terza posizione, portando a casa circa 23mila dollari tra premi e bounty. Neymar ha sfiorato l’heads up finale uscendo a 3 left in coinflip: con una coppia di 6 contro AK.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

