Neymar, acuto a poker: terzo all’High Roller SCOOP © .

Grande colpo del calciatore brasiliano Neymar all’ High Roller SCOOP (Spring Championship Of Online Poker). L’ex giocatore di Barcellona e PSG, grande appassionato di poker, si è reso protagonista di un’ottima prestazione all'evento 09-High della rassegna primaverile dedicata ai tornei di poker online, caratterizzato da 49 entries.

L’uscita di Neymar

La stella brasiliana, che ha pagato tre ingressi, è riuscita ad arrivare al tavolo finale e chiudere il torneo in terza posizione, portando a casa circa 23mila dollari tra premi e bounty. Neymar ha sfiorato l’heads up finale uscendo a 3 left in coinflip: con una coppia di 6 contro AK.