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Il ‘cooler’ nel poker Texas Hold’em: significato ed esempi

Si tratta di una situazione molto particolare nel gioco: ecco in cosa consiste
1 min
Il ‘cooler’ nel poker Texas Hold’em: significato ed esempi © .

Sembra una parolaccia ma non lo è. Il temine ‘cooler’ è uno dei più utilizzati nel mondo del poker Texas Hold’em. Ma cosa significa e in quali situazione viene usato? Il cooler è quando un giocatore ha una mano molto forte, impossibile da foldare, ma si trova contro un rivale che ha una mano ancora più forte. “La mano che si gioca da sola”, un cooler potrebbe essere spiegato banalmente così. Uno scontro tra due mani così forti che l’all-in è praticamente certo.

Il fold secondo Alex Foxen: “Un’arma, ma è difficile da capire”

Significato 'cooler': gli esempi pratici

Si parla, quindi, di situazioni inevitabili che portano la mano in una direzione: i due giocatori che mandano i resti. Facciamo un esempio pratico: il cooler più classico è l’all in pre flop con KK contro AA. Ma anche avere AK e mandare i resti contro una coppia di Assi oppure avere QQ e trovarsi contro KK.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

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