Irish Open da record. Main Event WSOPE, 14 italiani in gioco© .

Giorni intensi per il poker live mondiale tra le WSOP Europe e l’Irish Open. La tappa a Praga delle WSOPE 2026 è caratterizzata dall’inizio del Main Event, con un buy-in di 5.300€ e ben 803 iscritti nel day 1A. Tra questi anche tanti italiani: in 14 sono riusciti a qualificarsi nella prima giornata del torneo più importante. Da Luigi Andrea Shehadeh ad Antonio Scala, da Dario Sammartino a Simone Andrian.
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Irish Open da record
All’Irish Open a Dublino, intanto, continua il Main Event, che ha migliorato i numeri delle precedenti edizioni e ha stabilito un nuovo record, superando per la prima volta quota 5mila iscrizioni: 5003 buy-in da 1.150€ il bilancio finale.