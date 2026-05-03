EPT Montecarlo in diretta streaming: segui l’evento in tempo reale© .

L’European Poker Tour 2026 è arrivato a Montecarlo, per una delle tappe più prestigiose e importanti del poker europeo. Il festival è iniziato il 30 aprile e terminerà il 10 maggio, con il Main Event EPT che avrà inizio giorno 4 maggio. A partire dal 3 maggio, ogni giorno ci sarà il collegamento live con il casinò di Montecarlo per seguire in tempo reale l’evento. La diretta streaming è disponibile anche sul nostro sito.