A Kulev il Super High Roller. Serricchio, picca sfiorata nell'Hyper turbo © .

Grande trionfo all’European Poker Tour 2026 di Montecarlo per Alex Kulev. Il player bulgaro è riuscito a vincere il 250k Super High Roller battendo Bryn Kenney in un heads up molto rapido, durato solo due mani dopo un deal a due: picca e €2.786.332 per il vincitore. Sfortunato l’azzurro Enrico Camosci, fuori in ottava posizione al tavolo finale e a due posizioni dai premi.
EPT Montecarlo, prima picca azzurraEPT Montecarlo, il programma completo
Luigi Serricchio sfiora la picca
Altro italiano sfortunato a Montecarlo: Luigi Serricchio, che ha sfiorato la picca al 3.150€ NLHE Hyper Turbo KO Freezeout, Event #34 della tappa monegasca dell’EPT. Al torneo hanno partecipato 74 giocatori, con l’azzurro che è andato vicinissimo alla vittoria chiudendo in seconda posizione: a trionfare è stato lo spagnolo Diaz.