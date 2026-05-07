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EPT Montecarlo, nove azzurri al Day 3 del Main Event: segui la diretta streaming

Camosci il migliore degli italiani. Il torneo più importante della tappa entra nella sua fase decisiva: seguilo in tempo reale sul nostro sito
2 min
EPT Montecarlo, nove azzurri al Day 3 del Main Event: segui la diretta streaming© .

Si è concluso il Day 2 del Main Event EPT di Montecarlo e il torneo entra nella sua fase decisiva con 151 giocatori ancora in corsa. Il prize pool ufficiale ha raggiunto €4.903.250, generato da un totale di 1.011 entries: il vincitore porterà a casa €825.000 e la picca più prestigiosa della tappa. Sul fronte italiano, sono nove i connazionali qualificati al Day 3, tutti con il min cash assicurato. Il Day 3 del Main Event è disponibile in diretta streaming sul nostro sito: seguito in tempo reale

SEGUI IL MAIN EVENT LIVE SUL NOSTRO SITO

Camosci il migliore degli azzurri

Il migliore degli azzurri è Enrico Camosci, seguito da Alan Ferraro e Fabiano Cappelli. Ancora in gioco anche Renzo Pedrotti, Claudio Di Giacomo, Mario Colavita, Daniele Sunzeri, Riccardo Trevisani ed Elia Salerno.

EPT Montecarlo, prima picca azzurra

EPT Montecarlo, il programma completo

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